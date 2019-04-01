Марцел Личка: Миля еще не на сто процентов готов к игре 1.04.2019, 9:22

Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Тренер брестского «Динамо» прокомментировал победу в первом туре.

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал победу его команды в первом туре над «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:1, травму Александра Нойка и состояние Артема Милевского. Его слова передает корреспондент «Прессбола».

— Рад, что победили. Потому что, думаю, жодинское «Торпедо» в этом году будет еще сильнее, чем в прошлом. Хозяева это и показали: хорошо тактически действовали все игроки. А нападающие хорошо играли верхом, и на «стандартах» соперник был очень опасен. Поэтому я сказал ребятам, что надо терпение — благодаря ему мы можем выиграть. А так, способны забить один-два мяча в любом матче.

— Почему Милевский начал матч в запасе?

— Миля еще не на сто процентов готов к игре. Мы так и договаривались: если все будет как надо, то он выйдет на замену на двадцать минут. Я хотел, чтобы на поле выходили только те игроки, которые здоровы полностью. Потому что ждал борьбу и много высоких мячей. Поэтому в середине поля мы играли с Нойоком, Кисляком и Быковым.

— Насколько серьезна травма Нойока?

— Не знаю. Меня уже спрашивали об этом. Тяжело сказать. Может, тяжелая травма. А может, и на два-три дня.

Отметим, что в концовке матча было немало стычек и затяжек времени, что привело к потасовке между игроками команд.

Главный тренер «автозаводцев» Вадим Скрипченко прокомментировал это и дал оценку судейству.

— Есть же такое понятие, как маленькие футбольные хитрости. Если бы мы вели в счете и таким же образом «убивали» время, то, думаю, на благо результата это можно применить. Конечно, проигрывающей стороне это не очень нравится.

Но, с другой стороны, мы же тоже можем быть на месте Бреста — вести в счете, когда надо умело убить время, чтобы добиться результата. А Брест довольно неплохо это сделал. У нас даже на последний навал не хватило времени.

— А вообще, как вам судейство Гораютина?

— Мне показалось, что судья давал играть. В первом тайме были некоторые падения. Но в целом судья, опять-таки, давал играть. Мне нравится такой подход: когда не «свистятся» мелкие фолы и провокации, то футбол не разрывается на мелкие эпизоды и динамика есть.

В целом, судья неплохо справился. Надо еще раз эпизод со вторым голом посмотреть. Но, опять-таки, причиной поражения не это стало.