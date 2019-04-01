11 величайших розыгрышей всех времен 1.04.2019, 9:31

Истории, в которых удалось ввести в заблуждение весь мир.

Тем, кто думает, что розыгрыш друга в общежитии на 1 апреля является чем-то впечатляющим, явно есть к чему стремиться. В истории случались действительно грандиозные розыгрыши, организаторам которых удалось ввести в заблуждение весь мир, пишет bigpicture.ru.

1. BBC сообщила, что Биг-Бен обзаведется цифровым дисплеем

В 1980 году BBC World Service сообщила, что знаменитый лондонский Биг-Бен будет оснащен цифровым дисплеем, а стрелки его старых часов будут переданы первым четырем людям, позвонившим в студию. Большинство слушателей начало звонить с гневными протестами относительно таких изменений, а один японский моряк связался со студией прямо из корабля посреди океана, чтобы получить стрелку.

2. Айсберг в сиднейской гавани

1 апреля 1978 года жители австралийского Сиднея с удивлением обнаружили гигантский айсберг, плавающий прямо в городской гавани. За несколько дней до розыгрыша местный предприниматель Дик Смит объявил, что айсберг был доставлен прямо из Антарктиды. Публика была взбудоражена, а представители австралийского военно-морского флота даже предложили Смиту помощь в швартовке. Шумиха продолжалась до тех пор, пока не пошел дождь и не смыл пожарную пену с листов из белого пластика, из которых на самом деле состоял «айсберг».

3. Taco Bell покупает колокол Свободы

1 апреля 1996 года американская компания фастфуда Taco Bell ошарашила американцев необычной рекламой. В крупнейших новостных изданиях страны появилось сообщение о том, что компания купила один из символов независимости Америки — колокол Свободы (Liberty Bell), который будет выставлен в штаб-квартире Taco Bell в Ирвине, Калифорния.

Несмотря на шквал возмущенных звонков (в том числе от помощников двух американских сенаторов), компания добилась своего банальным розыгрышем — ее продажи существенно выросли.

4. В британских новостях зрителям показали, что спагетти растут на деревьях

В 1957 году британский канал Panorama показал трехминутный новостной ролик о сборе урожая спагетти в Швейцарии. Сюжет сопровождался видео, на котором было показано, как швейцарцы собирают спагетти с веток деревьев. Сотни британцев, многие из которых редко ели это итальянское блюдо, начали названивать BBC, чтобы спросить, как можно вырастить дерево со спагетти самостоятельно, на что ВВС ответили: «Просто поместите веточку спагетти в банку с томатным соусом и надейтесь на лучшее».

5. Студенты из Висконсина перевезли статую Свободы на озеро Мендота

Студенты Леон Варьян и Джим Маллон из Университета Висконсина сделали смелое предвыборное обещание для того, чтобы победить на выборах в Висконсинскую студенческую ассоциацию в 1978 году. Они пообещали перевезти статую Свободы в местное озеро Мендота. Двое студентов победили на выборах и в феврале 1979 года выполнили свое обещание, построив за три дня из фанеры, проволочной сетки, папье-маше и ткани копию верхней части статуи Свободы на замерзшем озере.

6. Студенты Массачусетского технологического института создали гигантский тетрис

У студентов Массачусетского технологического института еще в 1993 году появилась идея превратить торец 90-метрового здания Green Building в кампусе в гигантский тетрис. Но только в 2012 году они наконец смогли превратить свою задумку в реальность. Используя сложную систему светодиодных ламп на беспроводной связи, талантливые инженеры преобразовали 153 окна здания в падающие цветные блоки, которые могли контролировать игроки, находящиеся снизу на подиуме.

7. Болельщики регби Caltech

Во время проведения межвузовского чемпионата по регби в 1961 году студенты Калифорнийского технологического института (в США его принято сокращенно называть Caltech) подменили карточки-инструкции болельщиков команды из Вашингтона. В результате вместо того, чтобы поддержать свой вуз, вашингтонцы выложили над своими головами на трибунах огромное слово Caltech.

8. Никсон снова собрался в президенты

В 1992 году National Public Radio сообщило, что Ричард Никсон, который ушел в отставку в 1974 году после Уотергейтского скандала, снова выдвинул свою кандидатуру в президенты от Республиканской партии. Для подтверждения своей истории радио даже прокрутило речь Никсона (как оказалось, смонтированную), в которой тот заявлял: «Я никогда не делал ничего плохого».

9. Шведский новостной канал убедил зрителей, что с помощью чулок можно превратить черно-белый телевизор в цветной

1 апреля 1962 года шведский телеканал СВТ разыграл зрителей. «Технический эксперт» Кьелл Стенссон объяснил с помощью научных терминов, что, если протянуть пару нейлоновых чулок над телевизором, свет будет фильтроваться таким образом, что позволит зрителям увидеть трансляцию в цвете. Чтобы «цветопередача была лучше», Стенссон рекомендовал зрителям также двигать головой из стороны в сторону при просмотре ТВ.

10. Статую с острова Пасхи прибило к берегу в Нидерландах

29 марта 1962 года на пляже возле Зандворта, Нидерланды, была найдена статуя с острова Пасхи. Через несколько дней, 1 апреля, из Норвегии прилетел эксперт, чтобы осмотреть фигуру, который заявил, что это действительно подлинный артефакт из южной части Тихого океана. Статуя была выставлена на всеобщий просмотр в центре города.

К концу дня нашелся создатель скульптуры, голландский художник Эдо ван Теттероде, который признался в том, что это он создал «артефакт» на пляже.

11. В Алабаме изменили значение числа пи

Законодательное собрание штата Алабама «навсегда изменило математику, науку и мир», заявив в 1998 году, что математическая константа пи теперь будет равняться 3,0 вместо обычных 3,14159. По крайней мере так утверждалось в первоапрельской прессе. Законодатели из Алабамы не знали о розыгрыше до тех пор, пока не начали получать сотни звонков с протестами.