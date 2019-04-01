«Бомбежку пережил, а такое — вряд ли» 1.04.2019, 9:46

Минчане рассказали всю правду о капремонте их дома.

Дом на улице Кирова, 19, построили в 1929 году, рассказывают жильцы. Такие здания удивительным образом (или по недосмотру коммунальников) умеют хранить черты того времени: плитку с рисунком на лестничных маршах, деревянные почтовые ящики, окна с винтажными ручками и широкими подоконниками. Дом называют уникальным и сами жильцы, и коммунальники. Первые — за историю и неповторимые планировки, вторые — за трудность при выполнении капремонта.

Из-за приближающихся Европейских игр — дом же напротив стадиона «Динамо» — город решил делать в нем капремонт, качеством и спешкой которого недовольны местные жители. «Наш дом пережил бомбежку, но этот капремонт может и не пережить!» — говорят люди. И в чем-то они правы.

«Заменила чугунные батареи современными, а они хотят опять поставить чугунные»

В редакцию tut.by позвонила читательница Валерия и рассказала: вынуждена была съехать со съемной комнаты в доме на Кирова, 19, но продолжает за нее платить. В доме, где девушка снимает жилье, с осени идет капремонт, но таким странным образом, что жить там невыносимо: отопления нет, а когда чинили крышу — четырежды заливали квартиру.

— Мы с девчонками снимаем комнаты в доме напротив стадиона «Динамо». Цена для центра города такая адекватная, что съезжать навсегда не хотелось. Но мы вынуждены были временно разъехаться из-за невыносимого холода: с января строители стали отключать отопление и горячую воду. Надеялись, что 25 марта, как прописано в договоре, ремонт закончат. Но, судя по всему, ему не будет конца.

Капремонта на Кирова, 19, жильцы ждали давно — дому-то 90 лет. Говорят, последний раз тут что-то ремонтировали в 80-х годах прошлого века.

Осенью прошлого года жильцы узнали, что в их доме будет капремонт, потому что здание расположено напротив стадиона «Динамо», а на носу II Европейские игры.

Правда, делают этот ремонт, говорят местные, как-то в спешке и очень небрежно. Отопление, как и горячую воду, отключают подолгу, в квартирах затягивают с зашивкой стояков, в подъезде долго возятся с электрикой.

Девчонок, которые вынуждены были съехать со съемных комнат, поддерживает Элиста Тихоновна с первого этажа. Женщине 86 лет, но она еще настолько бодра, что борется за интересы всего четвертого подъезда. На днях она написала очередное письмо в ЖКХ и администрацию Ленинского района, а также прокурору Минска и ждет ответа. Там все по существу: какие работы были в смете, что сделано в доме и квартирах и вечный вопрос: «Где деньги?».

— Ай, опять пришлют отписку, — говорит Элиста Тихоновна, ссылаясь на предыдущий ответ коммунальников. — В моей квартире до сих пор не закончена замена стояков отопительной системы, потому что сосед за стенкой из третьего подъезда не допускает строителей к себе в квартиру для замены трубопровода, ведущего к стояку моей квартиры.

Элиста Тихоновна приглашает в квартиру и показывает, как выглядит санузел после визита ремонтников.

— Стена так и не зашита, не заштукатурена, хотя после всех работ ее должны были вернуть в прежнее состояние. Кроме этого, никак не могут разобраться с батареями. Пару лет назад я отдала четыре тысячи долларов, чтобы в моей комнате чугунные радиаторы заменили современными. А они сейчас приходят и настаивают, что мои батареи надо срезать и повесить новые… чугунные. Я обращалась в проектный институт и отстояла свою комнату, а у сына современные батареи срезали и поставили опять эти чугунные. И вот мне прораб Сергей говорит, что не могут завершить работы в моей квартире, потому что я отказываюсь от их батарей. Но ведь причина не в этом. Соседи через стенку, которые к себе не пускают, уже заменили батарею, но не по нормам, вот и не пускают…

Родители Элисты Тихоновны поселились на Кирова, 19, в 1949 году. Уже тогда напротив их дома был стадион «Динамо». Элисте тогда было шестнадцать лет. Говорит, что в зиму там заливали каток и она бегала туда прямо в коньках, потому что жила через дорогу.

— Дом был ведомственный, предназначался для энергетиков. Здесь жили не только руководители ведомства, но и номенклатурные работники. Отец мой работал в ЦК. Все квартиры в нашем подъезде уникальной планировки, не повторяются. Хотя бы за счет того, что где-то до 1960-х годов у нас не было ванных комнат. И когда их разрешили сделать, то кто-то ставил ванную прямо на кухне, потому что там была вода, а кто хотел комфорта — отделял под это дело часть жилой комнаты. У некоторых до сих пор ванные так и остались на кухнях.

Элиста Тихоновна показывает узкое помещение, которое еще ее родители отвели под ванную, оттяпав часть жилой комнаты. В ванной нет змеевика.

— Нам сказали, что при капремонте будут всем ставить в ванных комнатах батареи и змеевики. Но я отказалась! Разворотят только все в этой ванной, и так пройти по квартире невозможно. И в подъезде, впрочем, тоже. Мы уже шутим, что наш дом, переживший войну — в третий подъезд, кстати, попала бомба — может не пережить капремонта.

«Дело не только в сроках, но и качестве»

В квартире Катерины можно увидеть, как выглядят кирпичные стены, которые возводились без малого век назад.

— Все делается медленно. Заменили батареи, но так и не пришли их покрасить, поэтому я это сделала сама. Может, оно и к лучшему, потому что когда они красили на кухне тоненькую газовую трубу, мы чуть не умерли — запах был ужасный. Сами мастера неплохие, но очень уж все затянуто. Вот заменили нам батареи, но такими же. И непонятно, в чем был смысл.

Катерина говорит, что если бы знала, что капремонт будет проходить так сложно и затягиваться, то сняла бы квартиру — семье с двумя детьми жить зимой без отопления и горячей воды было сложно.

— Считаю, что жильцам на Маркса, 17, повезло, когда они на время сложных работ выезжали из дома. А мне пришлось отказаться от работы, чтобы быть тут постоянно — то одно меняют, то другое. В январе совсем не было отопления, в феврале — с перебоями. В рабочее время днем два месяца вообще не было воды. Три недели не было горячей воды, неделю — вообще никакой. Слив в ванной, который мне «разбомбили», так и не привели в порядок. Уверена, что пока игры не начнутся (II Европейские игры пройдут в Минске в июне), ремонт у нас не закончится, все будет растянуто до беспредела.

Официально: Дом своеобразный, есть нюансы

Главный инженер ЖКХ Ленинского района Виктор Муравицкий рассказал, в чем особенности капремонта на Кирова, 19.

— Дом своеобразный: в нем практически нет подвала, а все трубопроводы находятся в нежилых помещениях, которые находятся у арендаторов. Там, например, расположены парикмахерская, кафе, магазины. В каждом помещении коммуникации зашиты где плиткой, где гипсокартоном… Для того, чтобы заменить коммуникации, строителям приходится все демонтировать. В связи с тем, что трубопроводы старые, при ежедневном отключении и включении их рвет, приходится заваривать. Строители идут поэтапно, из помещения в помещение, разбирая старые участки труб и прокладывая новые.

Для выполнения этих работ приходится временно отключать как отопление, так и воду. Но, говорит Виктор Муравицкий, когда зимой были отрицательные температуры, этого старались не делать. И если приходилось отключать, то на короткий промежуток времени.

Еще одна причина, которая забирает много времени, — перепланировки в квартирах и проблема с доступом в них.

— Система отопления меняется не только в целом по дому, но и поквартирно. Чтобы заменить стояк, надо отключить воду. Но коммуникации там в таком состоянии, что надо не только стояк перекрывать, но и весь дом. Конечно, по возможности мы пытаемся сделать это постоянно, но если не получается — отключаем весь дом.

Сейчас, говорит главный инженер, работы по замене водопровода и отопления практически закончены. И подтверждает, что капремонт дома действительно был привязан к началу II Европейских игр.

— А что по срокам?

— Уже полностью завершен ремонт кровли, остались работы по фасаду, завершающие работы по отоплению и водопроводу, а также благоустройство. Нам поставлена задача сделать дом до начала Европейских игр — сделаем.

— Жильцы говорят, что стены в санузлах не приведены в порядок.

— Стояки обязательно будут зашиты гипсокартоном и будут устанавливаться лючки. Работы эти уже ведутся, возможно, к тем, кто к вам обращался, еще не дошли. Но, повторюсь, это будет только там, где идут стояки. Многие жильцы еще до капремонта сами сделали ремонты и спрятали не только стояки, но и отопление в стену. Согласно строительным нормам, такого быть не должно. Поэтому сейчас эти трубы достали, провели новые, как надо. За вот эти отверстия должен уже отвечать жилец и сам их заделывать.