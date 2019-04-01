Неизвестные открыли огонь по протестующим в столице Венесуэлы

Неизвестные открыли огонь по протестующим в столице Венесуэлы14
- 1.04.2019, 10:00
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Ранены как минимум два человека.
Группа вооруженных людей в гражданской одежде открыла огонь по участникам акции протеста против правительства Николаса Мадуро.
В результате стрельбы пострадали как минимум два человека, передает El Nacional.
Раненные были госпитализированы.
Издание отмечает, что стрелявшие могли быть представителями проправительственных группировок колективос.
Напомним, 30 марта в стране произошло четвертое масштабное отключение электричества за месяц.