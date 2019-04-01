Неизвестные открыли огонь по протестующим в столице Венесуэлы 14 1.04.2019, 10:00

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ФОТО: REUTERS

Ранены как минимум два человека.

Группа вооруженных людей в гражданской одежде открыла огонь по участникам акции протеста против правительства Николаса Мадуро.

В результате стрельбы пострадали как минимум два человека, передает El Nacional.

Раненные были госпитализированы.

Издание отмечает, что стрелявшие могли быть представителями проправительственных группировок колективос.

Напомним, 30 марта в стране произошло четвертое масштабное отключение электричества за месяц.