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Порошенко и Зеленский обменялись выпадами в адрес друг друга

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  • 1.04.2019, 10:25
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Лидеры президентской гонки в Украине назвали друг друга марионетками.

Как сообщает lb.ua, cначала Петр Порошенко назвал Владимира Зеленского марионеткой Игоря Коломойского, а потом Зеленский, комментируя эти слова, припомнил Порошенко его бизнес-партнера Олега Гладковского (Свинарчука), уволенного из СНБО после оборонного скандала.

"Вы марионетка Свинарчука, или он ваш?", - попросил Зеленский журналиста передать вопрос Порошенко.


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