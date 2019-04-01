Порошенко и Зеленский обменялись выпадами в адрес друг друга

Порошенко и Зеленский обменялись выпадами в адрес друг друга26
- 1.04.2019, 10:25
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Лидеры президентской гонки в Украине назвали друг друга марионетками.
Как сообщает lb.ua, cначала Петр Порошенко назвал Владимира Зеленского марионеткой Игоря Коломойского, а потом Зеленский, комментируя эти слова, припомнил Порошенко его бизнес-партнера Олега Гладковского (Свинарчука), уволенного из СНБО после оборонного скандала.
"Вы марионетка Свинарчука, или он ваш?", - попросил Зеленский журналиста передать вопрос Порошенко.