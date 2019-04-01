Япония объявила название эры нового императора 1.04.2019, 10:51

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Впервые в истории cтраны название эпохи огласили заранее.

Вчера, 31 марта, главный секретарь кабинета министров Японии Есихиде Суга на церемонии объявил название эпохи правления нового императора страны - эпохи Рэйва. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK (перевод – liga.net).

Есихиде Суга поднял над собой табличку с двумя иероглифами, которые переводят как порядок и гармония. Точный перевод разъяснит премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Эти два иероглифа в Японии будут использоваться при чеканке монет и производстве календарей.

Впервые в истории название эпохи огласили заранее. Его утвердил совет из почетных членов японского общества, в числе которых ученые, эксперты, писатели и представители бизнеса.

59-летний наследный принц Нарухито вступит на престол 1 мая. С этим в страну придет новая эра.

Нынешняя эра Хэйсэй (установление мира - ред.) началась 7 января 1989 года.

Парламент Японии в июне 2017 года принял специальный закон, которым разрешил императору Акихито отречься от престола ввиду его преклонного возраста. Акихито стал первым за последние 200 лет императором, который добровольно отрекся от престола. 30 апреля 2019 года он официально покинет дворец и, таким образом, окончит свое 30-летнее правление.