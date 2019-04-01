Диетолог назвала необычные продукты для улучшения работы мозга 2 1.04.2019, 11:03

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Какие жиры полезны для мозга?

В ходе исследований ученые выяснили, что глюкоза – не единственный субстрат для питания мозга. Важнейшему человеческому органу нужны и полезные жиры, которые не только необходимы для выработки энергии, но и улучшают память, концентрацию и внимание.

Об этом proman.com.ua рассказала диетолог-терапевт Юлия Поворознюк. По ее словам, доказано, что «оптимизация работы мозга происходит при intermittent metabolic switching», когда кетоз, вызванный голодом и физической активностью (ну или кетогенной диетой), чередуется с периодами отдыха (еда, отдых, сон). Другими словами, переключение с одного вида «подпитки» на другой.

«У большинства из нас с детства сложился стереотип, что мозгу для лучшей работы нужна глюкоза, — написала специалист на своей странице в Facebook. – Однако, ученые доказали, что что полезные жиры необходимы не только для выработки энергии, но и для синтеза нейромедиаторов.

Какие жиры полезны для мозга?

MCFA- среднецепочные жирные кислоты (ЖК с 6-12 атомами углерода). Содержится в кокосовом масле, MCT масле. В небольшом количестве — в сливочном масле, козьем/коровьем сыре. MCFA преодолевают гематоэнцефалический барьер (ГЭБ), через транспортер MCT1 в гепатоцитах могут быстро превращаться в кетоны даже без кетогенной диеты;

SCFA (ЖК с 2-5 атомами) — короткоцепочные жирные кислоты: бутират, ацетат, пропионат.

Являются продуктом жизнедеятельности кишечной микробиоты, могут проникать через ГЭБ;

ПНЖК (полиненасыщенные жирные кислоты) — омега 3 жирные кислоты, которые поддерживают текучесть мембран.

Так что же лучше для мозга: глюкоза или жиры-кетоны? В нашей эволюционной истории выжил тот, кто приспособился к периодам голода, сохранив способность трезво рассуждать и принимать решения».