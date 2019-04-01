ЦИК Украины официально объявил о втором туре президентских выборов 10 1.04.2019, 11:08

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Фото: REUTERS / Vasily Fedosenko

Заявление было сделано после подсчета 60% избирательных протоколов.

Центральная избирательная комиссия Украины после подсчета 60% протоколов официально заявила, что ни один из кандидатов уже не сможет набрать большинства голосов избирателей. В стране пройдет второй тур выборов президента, сообщает nv.ua.

«Я обращаю внимание, что будет второй тур, перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола назначения голосования 21 апреля по второму туру — очень и очень короткий», — сообщила в понедельник на брифинге председатель ЦИК Татьяна Слипачук.

На данный момент ЦИК Украины обработал 62,74% протоколов. Лидер предвыборной гонки Владимир Зеленский увеличивает отрыв от других кандидатов, у него уже 30,40% голосов избирателей. Вторую строчку занимает Порошенко с 16,34%. За ним с небольшим отрывом следует лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко — 13,09%.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.