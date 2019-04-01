Как госгиганты и частный бизнес содержат белорусский спорт 7 1.04.2019, 11:26

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Фото: tut.by

Pезультатов нет, а средства вкладываются.

Последнее время периодически обсуждаются вопросы финансирования белорусского спорта. Страсти накаляются, когда результатов нет, а средства вкладываются. Но точные суммы затрат сильно не афишируются, пишет tut.by.

Не претендуя на истину в последней инстанции, журналисты подготовили срез основных доноров белорусского спорта. А также услышали мнение бывшего управленца клуба о том, как спонсоры выделяют деньги на спорт.

Госструктуры

Самый состоятельный клуб Беларуси — это хоккейное «Динамо». Зарплатный бюджет клуба в сезоне-2018/19 составил 7 млн долларов, сообщил «Чемпионат». Но в федерации хоккея заявили, что он гораздо меньше. В целом бюджет был в районе 10−12 млн долларов, сказал информированный источник. В прежние годы эти цифра были еще больше.

«Динамо» имеет и самого состоятельного генерального спонсора. Львиную долю средств выделяет «Беларуськалий». Но недавно, по словам Лукашенко, калийный комбинат отказался давать средства клубу из-за неудачного выступления к КХЛ.

В число крупных спонсоров команды также входит Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Но его доля участия с «Беларуськалием» несопоставимы. Справедливости ради стоит сказать, что «Динамо» пытается и само зарабатывать, собирая довольно большую армию поклонников на «Минск-Арене».

«Беларуськалий» еще содержит хоккейный и футбольный клубы «Шахтер» из Солигорска, а также поддерживает ряд федераций и соревнований. Недавно комбинат стал премуим-партнером грядущих Европейских игр в Минске.

По итогам 2017 года чистая прибыль «Беларуськалия» составила 890,5 млн белорусских рублей. Впрочем, данные не должны вводить в заблуждение. Предприятию нужно обслуживать кредиты и достраивать крупный горно-обогательный комбинат в Петрикове. Получить комментарий в «Беларуськалии» не удалось.

Белорусский автомобильный завод является генспонсором футбольного клуба «Торпедо-БелАЗ» и учредителем гандбольного клуба «БНТУ-БелАЗ». Жодинский гигант направляет средства не только на содержание команд, но и на укрепление материально-технической базы, что позволяет улучшать качество подготовки команд разных возрастов. Профком БелАЗа ежегодно дает деньги на поддержку своей специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва, у которой основная специализация - футбол и самбо. Данных о тратах на спорт в пресс-службе БелАЗа не предоставили.

Логотип гособъединения «Белоруснефть» значится на форме игроков многих команд, афишах соревнований и сайтах ряда федераций. Эта энергетическая компания поддерживает футбольный клуб «Гомель», сборную по биатлону, хоккейные соревнования. В «Белоруснефти» отказались обсуждать вложения в спорт.

В 2006 году, после введения в эксплуатацию Ледового дворца, в Жлобине был создан хоккейный клуб «Металлург-Жлобин», генеральным спонсором которого выступает Белорусский металлургический завод. В настоящее время деньги выделяются клубу в соответствии с указом от 15 апреля 2013 года № 191 «Об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта». «Для БМЗ хоккейный клуб - это не только имидж, это возможность популяризации спорта среди сотрудников и их детей, ведь ХК 25% всей спонсорской помощи перечисляет на развитие детско-юношеского спорта. Да и наличие собственной команды в городе значительно повышает мотивированность детей к занятиям хоккеем. В настоящее время на базе ЦОР около 350 детей занимаются данным видом спорта», — сообщили на БМЗ, но не раскрыли размер дотаций.

В 2018 году Минский тракторный завод стал титульным спонсором борисовского футбольного клуба БАТЭ и начал сотрудничать с ХК «Динамо-Минск». На МТЗ подтвердили, что это два самых крупных проекта. Выделение спонсорской помощи происходит после обсуждения в Минпроме. Размер отчислений на заводе не стали раскрывать.

Минский автомобильный завод поддерживает автоспорт и таким образом продвигает свой бренд. Последние годы команда «МАЗ-СПОРТавто» участвует на крупнейшем ралли-марафоне «Дакар» и имеет определенный успех (в прошлом году экипаж под управлением Сергея Вязовича занял второе место в общем зачете гонки). Общий бюджет команды на год — 1,5−2 млн долларов. Больше, чем наполовину, команду спонсирует автозавод.

По итогам 2016 года бюджет велосипедного клуба «Минск» — это 1,7 миллиона евро, говорил тогдашний руководитель команды Владимир Ващилко. Основные ресурсы выделяет Мингорисполком и Банк решение. Из казны столицы спонсируются и многие другие спортивные команды. Это футбольные клубы «Динамо» и «Минск», хоккейная «Юность», баскетбольные «Цмоки-Минск», волейбольная «Минчанка», гандбольный СКА и многие другие.

С 1999 года и до недавних пор футбольным «Динамо» управлял основной владелец группы «Трайпл» Юрий Чиж. По информации газеты «Прессбол», бизнесмен за 19 лет вложил в клуб около 65 млн долларов. Но за это время «бело-голубые» выигрывали чемпионат Беларуси лишь один раз, а Чиж поменял более 30 тренеров. В прошлом году бизнесмен по указке сверху охладел к проекту и пытается продать клуб.

«Беларусбанк» уже на протяжении нескольких лет выступает титульным спонсором чемпионата Беларуси по футболу. Банк напрямую поддерживает некоторых участников национального первенства, а также выделяет средства на проведение разных соревнований и поддержку федераций. На минувшей неделе направили запрос в пресс-службу «Беларусбанка», но так и не получили комментарий.

Помимо «Беларусбанка» ассоциации «Белорусская федерация футбола» помогают «Белорусская калийная компания» и «Белгосстрах». В целом доходы АБФФ в 2018 году составил более 23 млн рублей. Главными статьями стали помощь от международной и европейской футбольных федераций, вливания спонсоров, а также продажа прав на телетрансляции. За год потрачено 21,3 млн рублей. Из них на сборные и инфраструктуру — по 5 млн рублей, на чемпионат страны во всех лигах — 2,9 млн, на зарплаты сотрудникам федерации — 2,3 млн. Планируется, что в 2019 году доходная часть бюджета АБФФ составит 28,8 млн рублей. Расходы — 30 млн рублей.

Гродненская табачная фабрика и «Гродно Азот» поддерживают местный хоккейный клуб «Неман». Городейский и Слуцкий сахарные заводы содержат свои команды в высшей лиге чемпионата Беларуси по футболу. Именные команды есть и у других градообразующих предприятий. Успешность выступления команды напрямую зависит от экономического положения завода и желания руководителя. Новополоцкий «Нафтан» и бобруйская «Белшина» уже несколько лет выступают в первом дивизионе.

Другое дело «Лидсельмаш», который содержит одноименный мини-футбольный клуб. Во многом заслуга гендиректора предприятия Юрия Вашкевича, что команда неоднократно становилась чемпионом Беларуси. Вашкевич, правда, недавно был задержан силовиками.

Частники

Самым коммерчески успешным клубом в Беларуси является борисовский БАТЭ. Основной доход футбольная команда получает от участия в еврокубках. В сезоне-2018/19 БАТЭ заработал 10,63 млн евро призовых за выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Годом ранее этот показатель составил всего 4,2 млн евро. При этом годовой бюджет команды составляет около 5−6 млн долларов. Главными спонсорами является вышеупомянутый МТЗ, «Белгосстрах», «Евроторг», «Борисовский завод медпрепаратов» и «Аливария». Но их вложения небольшие.

«Евроторг» уже более 10 лет оказывает финансовую помощь профессиональному и детскому спорту и уже не раз выступал партнером различных спортивных событий. За последние 4 года компания выделила на развитие спорта в Беларуси около 30 миллионов рублей. Ритейлер поддерживает Национальный олимпийский комитет, федерации гандбола, тенниса, хоккея, а также различный клубы и соревнования. Недавно «Евроторг» выделил средства на организацию Европейских игр.

Уже несколько лет футбольным клубом «Динамо-Брест» управляет бизнесмен Александр Зайцев. В 2018 году бюджет команды составлял около 5 млн долларов. «До трети этой суммы — это доходы от рекламы, отчисления спонсоров, продажа билетов, атрибутики. Остальное — заработанные в других [моих] бизнесах», — говорил в интервью айцев. Его ключевые активы — «Бремино Групп» и «Сохра Групп». Недавно титульным партнером «Динамо-Брест» стал национальный авиаперевозчик «Белавиа». Кстати, авиакомпания также поддерживает и минских «динамовцев» в футболе и хоккее.

В прошлом году минский футбольный клуб «Луч» содержал бизнесмен Владимир Тельпук. Недавно он стал один из инициаторов объединения «Луча» с могилевским «Днепром», который вылетел из высшей лиги чемпионата Беларуси. Объединенная команда под названием «Дняпро» продолжит выступать в элите. А Тельпук сможет реализовать свои бизнес-проекты. Известно, что его деятельность связана с поставками продукции медицинского назначения и строительством. В свое время Тельпук взошел на Эверест и стал третьим белорусом в истории, которому это удалось.

IT-компании Softclub спонсирует мини-футбольный клуб «Столица». Гендиректор компании Владимир Сиротко стал одним из главных идейных вдохновителей команды, которая в первый же год своего участия в чемпионате Беларуси сезона-2013/2014 стала его победителем.

В частных руках находится Брестский гандбольный клуб им. Мешкова. Его создали Александр и Сергей Мешковы в память об отце Анатолии Мешкове, известном брестском тренере. Уже много лет БГК является сильнейшим клубом страны и достойно участвует в еврокубках. Во многом это заслуга Александра Мешкова. Сейчас он является председателем наблюдательного совета «Газпром трансгаз Беларусь», заместителем руководителя аппарата правления — советником председателя правления «Газпрома». Спонсорскую поддержку клубу также оказывают «Брестгазоаппарат» и «Белгазпромбанк», совладельцами которых является российская газовая монополия. Свой бюджет БГК им. Мешкова не разглашает, но, по экспертным оценкам, он составляет около 5 млн долларов.

Генеральный директор СП «Санта Импэкс Брест» Александр Мошенский является председателем Белорусской федерации гребли. Предприятия группы «Санта» поддерживают разные команды и соревнования. В недавнем интервью газете «Вечерний Брест» Мошенский признавался, что ему периодически поступали предложения по покупку спортивных клубов, но он всегда дипломатично отказывался.

Белорусскую ассоциацию гимнастики (БАГ) возглавляет Елена Скрипель, хозяйка магазинов дьюти-фри в пунктах пропуска на границах Беларуси с Литвой, Латвией, Польшей и Украиной, а также в Национальном аэропорту «Минск». Она сказала, что спортивная работа ей «очень нравится». Компании «Беламаркет Хелена Валери» и «Хелена Валери» заключают с БАГ спонсорские договора. Бюджет ассоциации составляет от 200 до 400 тысяч долларов. Но у ассоциации есть и другие спонсоры.

Например, БСБ Банк. Он «системно и на постоянной основе» выделяет спонсорскую помощь конкретным видам спорта с 2009 года. Одним из наиболее значимых проектов являются соревнования по художественной гимнастике, которые выросли до уровня этапа Кубка мира и международного детского турнира Baby Cup. Однако только художественной гимнастикой дело не ограничивается. Среди спонсорских проектов прошлого и текущего года — сотрудничество с Национальным олимпийским комитетом, поддержка клубу таэквондо «Спартак» и Белорусскому республиканскому танцевальному союзу. За 10 лет банк направил на спонсорскую поддержку «значительные суммы, которые были инвестированы не только в отдельные мероприятия и организации, но и развитие отдельных видов спорта», ответили в БСБ Банке.

Председатель Белорусский теннисной ассоциации Сергей Тетерин также является бизнесменом. Хотя раньше он был больше известен как тренер и спортивный управленец, а также давний друг Лукашенко. Связанные с Тетериным компании («БелГлобалСтарт», «БелГлобалГарант», «БелГлобалСервис») направляют средства для финансирования «нужд федерации, оказания поддержки тренерам, качественного проведения соревнований и турниров». Фирмы занимаются поставками мебели, продуктов питания, алкоголя и товаров народного потребления. Недавно стало известно, что Тетерину принадлежит 40% компании «Триомедиа», которая продвигает в Беларуси российский телеканал ТНТ. Эта компания также партнер теннисной федерации.

В состав наблюдательного совета Белорусской федерации биатлона входят председатель КГБ Валерий Вакульчик, бывший его зам Игорь Бусько, гендиректор Гродненской табачной фабрики Юрий Чернышев, глава «Белоруснефти» Александр Ляхов, гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый и Сергей Ботеновский, совладелец предприятия оборонного комплекса «ОКБ ТСП». Они и являются основными спонсорами биатлона. Свой годовой бюджет федерация не раскрывает.

Заместителю главы aдминистрации правителя Максиму Рыженкову удалось привлечь ряд спонсоров в баскетбол. Сборные поддерживают предприятия концерна «Белгоспищепром» и Банк ВТБ. Заместителем Рыженкова в Белорусской федерации баскетбола является совладелец сети магазинов «Пятый элемент» Андрей Балабин.

Белорусскую федерацию бокса возглавляет гендиректор совместного белорусско-американского предприятия «Вестерн Технолоджиз» Дмитрий Тихомолов. Эта компания поставляет и обслуживает дизельные двигатели ведущих мировых компаний для белорусский крупных предприятий. В конце 2018 года появилась информация о вопросах силовиков к Тихомолову.

Среди активных спонсоров значится спортивный клуб Лукашенко, который возглавляет средний сын диктатора Дмитрий Лукашенко. Ежегодно клуб выделяет стипендии молодым атлетам и тренерам. За 10 лет на эти цели было направлено около 5 млн долларов, говорится на сайте клуба.

Под символическим факелом ПСК проходят соревнованиях среди детей и подростков («Снежный снайпер», «Золотая шайба», «Стремительный мяч» и «Кожаный мяч»), а также Рождественский турнир по хоккею среди любителей.

В ПСК не раскрывают свои доходы. На сайте клуба указаны лишь партнеры: застройщик «Юнивест-М», дилер карьерных самосвалов в России «Торговый дом Белаз» и частная компания «Чистый берег».

Группа компаний «Юнивест-М», созданная выходцами из «Славнефти» во главе с российским бизнесменом Анатолием Тернавским и построившая в Минске жилой квартал на месте тюрьмы на улице Кальварийской, регулярно выделяет средства и хоккейному клубу «Динамо-Минск».

Генеральные спонсоры Национального олимпийского комитета — Белагропромбанк, БелАЗ и БелАТЭП.

Резюме

При подготовке данного материала представители ряда компаний неохотно давали комментарии. Бывший управляющий подведомственного клуба поделился своим мнением по поводу отношения бизнеса к таким проектам.

— Львиная доля финансирования спорта — это бюджетное или квазибюджетное финансирование, — рассказал он. — Есть законодательная база, указы, за командами закрепляются предприятия и они выделяют средства. Понятное дело, что делают они в массе своей неохотно. Особенно когда средства у тебя не лишние. Если кто-то забывает выделить деньги, то им напоминают звонком из исполкома. Бывают ситуации, когда у завода-спонсора нет денег, тогда губернатор пытается найти ресурсы либо в другом месте, либо кормит спортсменов «завтраками». Обычно для местных властей первоочередной задачей является выплата зарплат работникам завода.

Впрочем, есть директора, которые влюблены в спорт и поэтому стараются поддерживать команды из последних сил. Спортсмены числятся в штате завода, им полагается соцпакет, премии за высокие результаты и так далее. У владельцев частных компаний подход иной. Партнерство должно быть выгодным. Кто-то выжимает максимум и подключает к такому сотрудничеству уже маркетинг. Но это скорее исключение из правил.

Некоторые бизнесмены поддержкой спорта демонстрируют социальную ответственность и лояльность к власти. Нередко бывает, когда высокие начальники помогают бизнесменам решать разные вопросы, а взамен просят выделить деньги на такую-то команду. Знаю, что были случаи, когда за провинности вешали в качестве нагрузки спорт. Когда со спонсорами совсем все сложно, тогда руководители команд обивают пороги Минспорта, Национального олимпийского комитета, спортклуба Лукашенко и управлений спорта местных исполкомов. Где-то может быть что-то обломится или задействуется административный ресурс.