Зеленский: Премьер-министром вижу специалиста, но фамилии сейчас нет 14 1.04.2019, 11:39

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Владимир Зеленский

До конца второго тура выборов шоумен представит пять членов своей команды.

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил журналистам, что на посту премьер-министра Украины видит профессионала, сообщает gordonua.com.

"Премьер-министром вижу специалиста, профессионального человека. Фамилии сейчас нет", – заявил Зеленский.

Он отметил, что до конца второго тура выборов намерен представить пять членов своей президентской команды.

"До конца второго тура хочу показать "пятерку", – сказал Зеленский.

31 марта в Украине прошли очередные президентские выборы. В них приняли участие 39 кандидатов. Явка составила 63,48%.

Согласно данным "Национального экзит-полла 2019", который проводили Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии и Украинский центр экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, во второй тур президентских выборов выходят Зеленский (30,6%) и действующий глава государства Петр Порошенко (17,8%).

Согласно данным обработки Центральной избирательной комиссией Украины 50,36% протоколов, у Зеленского 30,20%, у Порошенко – 16,64% голосов. За лидера партии "Батьківщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,08% украинских избирателей.

Второй тур президентских выборов намечен на 21 апреля.