«На развлечения средств нет, отдых – дома на диване» 11 1.04.2019, 11:49

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Продавец на рынке честно рассказала о своих доходах и расходах.

42-летний продавец барановичского рынка «Универсальный» рассказала Intex-press, сколько зарабатывает, от чего зависит ее получка, где и как проводит выходные:

- Учиться я не любила и после школы хотела сразу же идти работать. Но родители все же уговорили меня пойти в училище. Я подала документы на товароведа. По крайней мере, работа в торговле всегда была и будет, поэтому проблем с поиском места не должно было возникнуть. Впрочем, так и произошло.

Первым местом моей работы был ларек у автовокзала «Барановичи-Полесские» – сейчас его и другие ларьки уже убрали. Продавала мелочовку: батарейки, конфетки, игральные карты.

Затем перешла на рынок. Здесь я торгую уже больше десяти лет. Работаю не на себя, я – продавец у предпринимателя. Рабочий день с 9 до 17 часов. Зимой начинаю работу позже, после 10 часов, и уйти могу раньше, если покупателей нет. Выходной – один день: понедельник.

Летом я продаю женскую одежду – платья, сарафаны, майки, юбки, а зимой – мужские свитера. Моя зарплата состоит из двух частей: оклада и процента от продаж – мне платят 10%. В результате получается от 500 рублей. Летом на женском ассортименте выручка больше и зарплата выше.Не скажу, что получаю много, но и жаловаться не могу.

Активно пользуюсь мобильным интернетом

Одна из самых существенный статей расходов – платежи за квартиру и мобильные услуги. На это уходит пятая часть моего заработка.

Я живу в однушке. Не скажу, что как-то экономлю свет или воду. Просто мало времени провожу дома. Электроэнергии, например, в месяц у меня «нагорает» около 70 кВт.

Домашнего интернета у меня нет, а вот мобильным интернетом я активно пользуюсь: сижу в социальных сетях, переписываюсь в Viber. По мобильному телефону практически не разговариваю. Зачем?

Сейчас в интернете можно и сообщение с записью голоса отправить, и фотографию.

На работу и домой я добираюсь на автобусе, поэтому каждый месяц покупаю проездной – так выгоднее, чем ездить на талонах.

Котлеты вместо колбасы

В питании стараюсь себя не ограничивать. Я живу одна, а одной мне много не надо. Раз в месяц закупаю крупы – по две пачки гречки и риса, беру три кило картошки, немного моркови.

Сразу на месяц закупаю и мясо – свинину и курицу. На это трачу 50 рублей. Кстати, мясо покупаю только на рынке – так выгоднее, а вот за овощами и фруктами иду в магазин, там цены практически вдвое ниже.

Очень редко беру рыбу. Иногда покупаю молочные продукты, а сладости выбираю обычно на полке со скидками.

На обед всегда беру ссобойку: готовлю гарнир и котлеты. А вот сосиски и колбасы не ем и не покупаю принципиально: неизвестно из чего их делают. Уж лучше мяса купить и самой фарш накрутить.

Обязательно помогаю дочери

Каждый месяц я помогаю деньгами дочери. Она – студентка, учится в одном из столичных университетов. Первый год давала ей по 200 рублей в месяц. Сейчас дочка оканчивает третий курс, сама подрабатывает, но денег на жизнь все равно не хватает. И я стараюсь ее финансово поддержать – даю по 150 рублей, чтобы быть уверенной, что ребенок голодным точно не будет.

На бытовую химию трачу немного – до 10 рублей в месяц. Мне одной много не надо: чистящих, моющих средств, а также пасты и шампуня хватает на несколько месяцев.

Вся одежда и обувь – с рынка

Я – молодая женщина, поэтому стараюсь следить за собой. Каждый месяц хожу в парикмахерскую, чтобы подстричь кончики волос, и делаю маникюр. На это уходит 30 рублей. А вот косметику не покупаю, ее мне дарит дочка.

Вся моя одежда и обувь – с рынка. Обновки я приобретаю каждый месяц. Когда ты работаешь на рынке, очень трудно удержаться от покупки. Становится скучно в своем роллете или нет покупателей – идешь прогуляться по торговым рядам и, конечно же, рассматриваешь товар. Всегда нахожу что-то для себя или дочери. И как бы ни хотела сэкономить, все равно приобретаю обновку.

На развлечения нет средств

На развлечения – походы в кино, кафе – не трачу денег совсем. Во-первых, у меня только один выходной и нужно в этот день что-то успеть еще и по дому сделать. Поэтому куда-то ходить просто нет времени. Во-вторых, нет средств на развлечения. Самый лучший отдых для меня – дома на диване.

Летом, когда зарабатываю больше, могу съездить с подругой в Несвиж, погулять там по парку, посмотреть замок. На море не езжу, загораю на Свитязи. Но и это, как мне кажется, не худший вариант.