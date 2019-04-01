Дерипаска и пустота 1 1.04.2019, 11:53

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Олег Дерипаска

Фото: РИА «Новости»

Сделка по спасению Русала обернулась для миллиардера изоляцией.

Сделка, которая убедила США снять санкции с компаний, имеющих отношение к Олегу Дерипаске, помогла способствовать восстановлению порядка на мировом рынке алюминия, но она же приводит ко все большей изоляции миллиардера, пишет finanz.ru.

Руководство и члены совета директоров ОК "Русал" и материнской компании En+ Group Plc теперь избегают прямых контактов со своим крупнейшим акционером, который остается под личными санкциями, сообщили источники, знакомые с вопросом. Дерипаски не видно на броских VIP-мероприятиях, которые он до этого часто посещал, и даже миллиардер Владимир Потанин говорит, что отсутствие его конкурента ощущается.

С конца января, когда Министерство финансов США исключило Русал и En+ из санкционного списка, Дерипаска в основном держится вне поля зрения. Он не присутствовал ни на послании президента Владимира Путина в феврале, ни на ежегодной встрече президента с представителями крупного бизнеса, организованной в марте Российским союзом промышленников и предпринимателей. Скорее всего, в июне этого года он вновь пропустит Петербургский экономический форум, сообщили источники, знакомые с вопросом, которые просили об анонимности, поскольку не уполномочены обсуждать личные вопросы.

Очень ограничены

Даже председатель совета директоров En+ Грег Баркер, британский лорд, который стал инициатором лоббирования исключения компаний Дерипаски из санкционного списка США, сказал, что не общался с ним со времени снятия санкций. Контакты миллиардера с компаниями теперь "очень ограничены", сказал Баркер на этой неделе на саммите FT Global Commodities в Лозанне.

En+ и Русал в целом просто вернулись работе с одним явным отличием: сотрудники избегают прямых контактов с человеком, который годами контролировал обе компании, сказали источники, знакомые с ситуацией. Большинство руководителей компаний работали на Дерипаску годами: в случае с руководством Русала - более десяти лет.

При этом ставки с соблюдением условий США высоки: ряд американских политиков выразил сомнение в том, что миллиардер больше не контролирует компании, и некоторые призывают к пересмотру решения об отмене санкций.

En+, Русал и Дерипаска обеспечивают полное соблюдение условий соглашения с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC), сказала пресс-секретарь.