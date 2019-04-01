«Баста»: Шанс вернуть свободные выборы появится у нас совсем скоро 6 1.04.2019, 11:57

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Фото: «Радыё Свабода»

Не воспользуемся — так и останемся зрителями на чужом празднике.

Наверное впервые самая главная тема в белорусских соцсетях 1 апреля не День дурака, а итоги выборов в соседней стране. Кто-то радуется, кто-то сочувствует, кто-то прогнозы делает. Опросы френдов проводили. Ночь не спали, ожидая итогов первого тура. До хрипоты спорили в комментариях, пишет теленрам-канал «Баста».

За всеми этими постами — плохо скрываемая зависть. Ведь в Украине прошло то, чего мы лишены уже 25 лет - свободные выборы. Шанс вернуть их у нас появится уже совсем скоро. Не воспользуемся — так и останемся зрителями на чужом празднике.