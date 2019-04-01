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Где победили Зеленский и Порошенко

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  • 1.04.2019, 12:08
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Как голосовали регионы Украины.

Продолжается подсчет голосов на выборах президента Украины. Центризбирком постепенно обновляет данные на своем сайте. В последние часы проценты, набранные кандидатами, однако, уже почти не меняется, сообщает svoboda.org.

После подсчета более 67 процентов бюллетеней шоумен и продюсер Владимир Зеленский набирает более 30,4 процентов голосов, действующий президент Петр Порошенко более 16,2 процента. Они, по предварительным данным, и выходят во второй тур 21 апреля.

На третьем месте Юлия Тимошенко - 13,1 процентов.

На четвертом Юрий Бойко - 11,5 процентов.

На пятом Анатолий Гриценко - 7,1 процентов.

На шестом - Игорь Смешко - 5,9 процентов. Этот кандидат - бывший директор Службы безопасности Украины, в последние годы советник Порошенко - стал своего рода открытием выборов, набрав больше голосов, чем ему предсказывали социологи.

Как голосовали регионы

Предпочтения избирателей по-разному распределились в различных регионах Украины.

Как следует из данных ЦИК, на западе страны Петр Порошенко вышел на первое место. Он лидирует в трех областях - Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской. Эти области считаются оплотом патриотических и прозападных сил. Во Львовской области результат Порошенко - 36 процентов. Результаты Зеленского на западе скромнее, во Львовской и Тернопольской областях он на 4-м месте (после Порошенко, Тимошенко и Гриценко), однако в Ровненской и Волынской - на 1-м.

В центральных областях Украины Зеленский занимает уверенное первое место. На втором здесь, как правило, Тимошенко, на третьем - Порошенко. Четвертое место в ряде областей занимает Игорь Смешко, здесь также выше, чем в среднем по стране, результаты Ляшко. Например, в Киевской области у Зеленского 30 процентов, у Тимошенко 18, у Порошенко 17.

На востоке Украины также лидирует Зеленский. Здесь его отрыв еще больше, чем в центральных областях. В Днепропетровской области его результат - 45 процентов. Второе место на востоке, как правило, занимает Юрий Бойко, на третьем - Порошенко или Александр Вилкул.

Особняком стоит Донбасс - подконтрольные Украине регионы Донецкой и Луганской областей. Здесь лидирует Бойко. Зеленский на втором месте.

На особых участках, где голосовали военные - участники операции на Донбассе - лидирует Порошенко с незначительным отрывом от Зеленского: за президента голосовали 9927 военнослужащих, за актера - 9718.

В Киеве Зеленский опережает Порошенко с небольшим отрывом - 27 против 25 процентов.

Зеленский побеждает и во всех областях юга страны. На втором месте в Одесской, Херсонской, Николаевской областях - Бойко, на третьем - Порошенко.

В аннексированном Россией Крыму и на подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса выборы не проводились.

Среди украинцев, голосовавших за рубежом, большинство - 38 процентов - поддержало Порошенко. Зеленский на втором месте. Всего в более чем 70 странах (России среди них не было) голосовали более 50 тысяч человек.

Явка на выборах составила 63,5 процента и распределилась довольно равномерно. Самой высокой она традиционно оказалась во Львовской области (68,91 процентов), самой низкой на Закарпатье.


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