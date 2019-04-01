закрыть
1 апреля 2019, понедельник, 13:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Премьер-министр Польши: Мы строим государство с сердцем - страну для всех семей

2
  • 1.04.2019, 12:37
Матеуш Моравецкий
Фото: NurPhoto/Getty Images

В Польше 3,6 миллиона детей пользуются программой «500+».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подытожил трехлетие функционирования в стране программы «500+», направленной на поддержку многодетных семей, пишет «Радио Польша».

Как подчеркнул глава правительства, программа «500+» — это программа не только для семей: «Это также государственническая программа. Потому что не может быть государство с сердцем, отодвигающее в сторону семьи. А мы строим государство с сердцем — государство для всех семей».

Программа «500+» реализуется в Польше с 1 апреля 2016 года. Это ежемесячные пособия для второго и каждого последующего ребенка в семье на сумму 500 злотых (116 евро).

Министр семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская сообщила, что более 3 миллионов 600 тысяч детей пользуются программой «500+».

С июля программа «500+» будет расширена на каждого ребенка.


популярное за неделю

Мнение

По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип
А если копнуть глубже?
А если копнуть глубже? Лилия Шевцова
Праздник на плантациях
Праздник на плантациях Николай Статкевич
Чрезвычайный назначенец
Чрезвычайный назначенец Владимир Халип