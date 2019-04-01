Премьер-министр Польши: Мы строим государство с сердцем - страну для всех семей 2 1.04.2019, 12:37

Матеуш Моравецкий

Фото: NurPhoto/Getty Images

В Польше 3,6 миллиона детей пользуются программой «500+».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подытожил трехлетие функционирования в стране программы «500+», направленной на поддержку многодетных семей, пишет «Радио Польша».

Как подчеркнул глава правительства, программа «500+» — это программа не только для семей: «Это также государственническая программа. Потому что не может быть государство с сердцем, отодвигающее в сторону семьи. А мы строим государство с сердцем — государство для всех семей».

Программа «500+» реализуется в Польше с 1 апреля 2016 года. Это ежемесячные пособия для второго и каждого последующего ребенка в семье на сумму 500 злотых (116 евро).

Министр семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбета Рафальская сообщила, что более 3 миллионов 600 тысяч детей пользуются программой «500+».

С июля программа «500+» будет расширена на каждого ребенка.