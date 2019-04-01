В какой стране будет следующий Майдан 2 Денис Лавникевич

1.04.2019, 12:43

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Фото: kp.by

Посчитайте внешние долги Беларуси и Украины.

Забавно отсюда, из Киева, читать рассуждения белорусских коллег на тему "будет ли сейчас в Украине новый Майдан". Ребята, за 2018 год белорусский рубль подешевел к доллару почти на 10%. Украинская гривна укрепилась к доллару на 1,3%, к евро - на 5,6%, гривна стала одной из самых сильных валют мира.

И еще - посчитайте кое-что сами. Посчитайте внешние долги Беларуси и Украины - не в абсолютных числах, а в сумме на каждого жителя страны. Сколько должен иностранцам белорус, а сколько - украинец. Сами посчитайте, чтобы потом не говорили, что я цифры навязываю.

Тогда и поймете, в какой стране будет следующий Майдан.

Денис Лавникевич, «Фейсбук»