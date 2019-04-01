Александр Хара о выборах в Украине: Тимошенко будет пробовать договориться с Зеленским 1 1.04.2019, 12:55

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Александр Хара

Фото: Facebook

Какие факторы повлияют на второй тур президентских выборов в Украине?

ЦИК Украины официально объявила, что в стране пройдет второй тур президентских выборов. Обработано 69,76% протоколов с результатами голосования. По их результатам во второй тур выходят Владимир Зеленский, который набрал 30,45% голосов избирателей. Второе место занимает действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 16,19% украинцев.

Cайт Charter97.org попросил прокомментировать промежуточные результаты выборов эксперта по вопросам внешней политики и безопасности украинского аналитического центра «Майдан иностранных дел» Александрa Хару.

- Первое, что мы видим на поверхности - прошли прозрачные и демократические выборы, на которых не было значительных проблем с фальсификацией и использованием административного ресурса. Безусловно, будут судебные разбирательства и неприятные моменты, но идеальных выборов не бывает. Украина показала, что кардинально отличается от России и Беларуси, где никаких выборов давно уже нет. Если брать Восточную и Центральную Европу - Украина смотрится неплохо.

Что касается лидеров президентской гонки, то сейчас только начинается осмысление причин такого выбора украинцев.

Перед выборами многие опросы показывали, что действующий президент замыкает тройку, а на втором месте находится Юлия Тимошенко. Результаты выборов этого не подтверждают. Для значительной части патриотических сил стало неожиданностью, что кандидат Игорь Смешко, который безусловно является уважаемым человеком и имеет большой бэкграунд, практически срезал шансы Анатолия Гриценко попасть в четверку.

Если рассматривать лидерство Владимир Зеленcкого, то тут есть два момента. Во-первых, он воспринимается как герой сериала, где он сыграл принципиального президента, борющегося с коррупцией. Украинцам понравился этот образ и они выбирали антисистемного кандидата.

Во-вторых, лидерство Зеленскому обеспечили люди, которые не довольны пятью годами президенства Порошенко. Безусловно, за пять лет были и позитивные, яркие моменты.

Никто не осуждает Порошенко за то, что он до сих пор не выиграл войну. За это время невозможно прекратить военные действия, ведь в этом вопросе многое зависит от Москвы, ее способности и желания продолжать боевые действия. За эти пять лет можно заключить мир только на условиях капитуляции Украины.

Были и менее позитивные вещи. Самое главное - это коррупция. Особенно отвернул людей от Порошенко скандал в «Укроборонпроме». Страна находится в состоянии войны, а самые высокие должности занимали соратники, друзья, бизнес-партнеры действующего президента, которые и «закрутили» эту огромную коррупционную схему.

Есть критика и по другим направлениям. К примеру - внешняя политика. Порошенко заявляет о том, что это его сильная сторона и именно он создал антироссийскую коалицию. Но здесь достаточно сложно провести линию, где его личная заслуга, а где принципиальная позиция западных партнеров, их политическая культура и национальные интересы.

- Кто, по вашему мнению, имеет большие резервы для добора голосов?

- Этого вам никто не скажет наверняка. Cкажу в первую очередь за себя: это не те кандидаты, которых бы я хотел видеть на идеальных выборах. Но неизвестность того, кто победит в первом туре, неизвестность того, кто станет президентом во втором - это и является признаками демократии. Это самый большой позитив от того, что мы имеем.

Владимиру Зеленскому придется говорить о конкретных вещах в его политике, о его команде на парламентских выборах. Ведь очень большую роль для нашей страны имеют именно выборы в Верховную Раду. Согласно Конституции президент отвечает только за внешнюю политику и оборонную сферу, а заработная плата, пенсии и налоги находятся в сфере действия кабинета министров, который формируется большинством в парламенте.

Президент Порошенко, который располагает большой фракцией и коалицией в Верховной Раде, способен влиять на экономическую составляющую. Зеленский таким инструментарием пока не располагает. У него есть малоизвестная партия, которая сейчас довольно активно развивается и привлекает молодежь. Но сможет ли он провести свою партию в Верховную Раду и будет ли она в основе большой коалиции - это главный маркер. От этого зависит, сможет ли Зеленский что-то изменить, если станет президентом.

Для проевропейских сил Украины очень важно то, что Владимир Зеленский заявил, что вступление в ЕС и НАТО является для него приоритетом.

Большим позитивом этих выборов является то, что явно пророссийские кандидаты набрали не более 12%. Да, в Украине все равно есть люди, которые иррационально любят Россию, несмотря на то, что пять лет идет война. Социология показывает, что большинство граждан Украины хотят того, чтобы страна вступила в ЕС и НАТО. Поэтому следующий президент Украины должен будет с этим считаться. Для нас важно, что Зеленский озвучил свою приверженность европейскому курсу.

После объявления результатов экзитполов Владимир Зеленский сказал очень важную вещь. Его спросили, планируете ли вы встречу с Путиным. Он ответил шуткой, что готов с ним встретиться, но будет говорить, когда прекратится война, когда будут возвращены оккупированные территории и сколько Россия заплатит за нанесенный ущерб. Это важный момент для общества, ведь те, кто выступал против Зеленского говорили, что это пророссийский кандидат, который капитулирует перед лицом Москвы. Кандидат Зеленский обозначил то, как он собирается действовать и «поставил флажок».

Будем смотреть, кого Зеленский будет предлагать на пост главы МИД, министра обороны и генерального прокурора. Ведь по Конституции президент отвечает именно за эти сферы. Особенно важной является должность генпрокурора, ведь эта фигура должна будет проломить коррупционную толщу льда, чтобы у людей появилась хоть какая-то надежда, что их не обманули.

Кандидаты дали согласие на дебаты. Это слабая сторона Владимира Зеленского. У Петра Порошенко есть политический опыт, он может апеллериовать к тому, что ему удалось достичь за эти годы. Порошенко будет пытаться показать себя «государственным мужем», а Зеленского обычным комедиантом. Действующий президент будет на этом играть.

Юлия Тимошенко будет пробовать договориться с Владимиром Зеленским. Если они объединятся, то это может забрать у Владимира Зеленского голоса тех украинцев, которые выступают против Тимошенко. Но это объединение может добавить дополнительные возможности для ведения кампании. «Батькивщина» имеет хорошую партийную сеть в регионах, что поможет помешать использованию административного ресурса и защитить победу, если она будет явной.

Еще один фактор - активизация той части общества, которая была на Майдане, воевала в АТО. С одной стороны - им не нравится Порошенко, но они также не могут представить Зеленского на посту верховного главнокомандующего.

Поэтому выборы в Украине - это игра с открытым результатом, что не может не нравиться. Кандидатуры могут кому-то не нравиться, но наша страна не скатилась в азиатчину. Выборы в нашей стране не являются ширмой.

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