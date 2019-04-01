Александр Глеб: Возглавить БФФ через четыре года? Желание есть 2 1.04.2019, 13:03

Александр Глеб

У известного спортсмена есть желание «двигать белорусский футбол».

Полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб рассказал «Прессболу», что, возможно, будет баллотироваться на пост председателя БФФ через четыре года.

"Желание есть. Но нет возможности. (Смеется). Главное, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Посмотрим, посмотрим... Конечно, надо набраться опыта. Но хочется двигать, развивать белорусский футбол, детский футбол. Поэтому много предстоит работы. За эти четыре года надо набраться опыта", — сообщил Глеб.