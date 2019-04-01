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Александр Глеб: Возглавить БФФ через четыре года? Желание есть

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  • 1.04.2019, 13:03
Александр Глеб

У известного спортсмена есть желание «двигать белорусский футбол».

Полузащитник БАТЭ и сборной Беларуси Александр Глеб рассказал «Прессболу», что, возможно, будет баллотироваться на пост председателя БФФ через четыре года.

"Желание есть. Но нет возможности. (Смеется). Главное, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Посмотрим, посмотрим... Конечно, надо набраться опыта. Но хочется двигать, развивать белорусский футбол, детский футбол. Поэтому много предстоит работы. За эти четыре года надо набраться опыта", — сообщил Глеб.


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