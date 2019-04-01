Эксперты назвали лучшие фильмы с котами 1.04.2019, 13:12

В перечень попал и безымянный кот из «Завтрака у Тиффани».

После громкой премьеры и умопомрачительных кассовых сборов "Капитана Марвел", где кот Гусь сыграл далеко не последнюю роль, кинокритики, опрошенные IndieWire, вспомнили других пушистых актеров. Был составлен список из 12 лучших представителей семейства кошачьих в мировом кино, пишет сайт «Сегодня».

Список выглядит без распределения мест таким образом:

- Коты-аристократы в мультфильме с оригинальным названием (1970)

- Багира из оригинальной "Книги джунглей" 1967 года (героя озвучил британский актер Себастьян Кабот)

- Бинкс из фильма "Фокус-покус" (1993)

- Кот из "Завтрака у Тиффани" (1961)

- Кот из фильма "Третий человек" (1949)

- Kотавтобус из "Мой сосед Тоторо"

- Главный герой ленты "Приключения кота Фрица" (1972)

- Джонс из "Чужого" (1979)

- Мистер Кот из "Кошачьей жизни" (Франция/Бельгия, 2010)

- Кот с затейливой кличкой Облом (а в оригинале Jinx) из "Знакомства с Факерами"

- Муфаса

- Кот из "Будущего" (2010, Германия/США)