закрыть
1 апреля 2019, понедельник, 13:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Лукашенко назначил Русого и Зайца на новые должности

14
  • 1.04.2019, 13:22
  • 2,930
Михаил Русый
Фото: onliner.by

Опальные министры направлены в Могилевскую область.

Леонид Заяц займет пост председателя Могилевского областного исполнительного комитета, а Михаил Русый будет направлен на должность помощника Лукашенко - инспектора по Могилевской области.

Соответствующие решения приняты сегодня диктатором по итогам встречи с ними, сообщает БелТА.

Напомним, Михаил Русый, который курировал вопросы сельского хозяйства, был освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси. Леонид Заяц был отправлен в отставку с должности министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Чиновники лишились должностей после приезда диктатора на молочно-товарную ферму в Шкловском районе.


популярное за неделю

Мнение

По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип
А если копнуть глубже?
А если копнуть глубже? Лилия Шевцова
Праздник на плантациях
Праздник на плантациях Николай Статкевич
Чрезвычайный назначенец
Чрезвычайный назначенец Владимир Халип