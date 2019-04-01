Лукашенко назначил Русого и Зайца на новые должности 14 1.04.2019, 13:22

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Михаил Русый

Фото: onliner.by

Опальные министры направлены в Могилевскую область.

Леонид Заяц займет пост председателя Могилевского областного исполнительного комитета, а Михаил Русый будет направлен на должность помощника Лукашенко - инспектора по Могилевской области.

Соответствующие решения приняты сегодня диктатором по итогам встречи с ними, сообщает БелТА.

Напомним, Михаил Русый, который курировал вопросы сельского хозяйства, был освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси. Леонид Заяц был отправлен в отставку с должности министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Чиновники лишились должностей после приезда диктатора на молочно-товарную ферму в Шкловском районе.