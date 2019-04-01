Владимир Зеленский рассказал, что скажет Путину в случае встречи 3 1.04.2019, 13:37

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Фото: Анна Марченко/ТАСС

Кандидат в президенты Украины ответил на вопрос, который всех волнует.

Журналисты спросили у Зеленского, что он скажет Путину при встрече, сообщает корреспондент 24 канала.

Владимир Зеленский ответил, что встреча с президентом России еще не назначена.

"Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации на Донбассе и в Крыму", - продолжил кандидат.