Владимир Зеленский рассказал, что скажет Путину в случае встречи

Владимир Зеленский рассказал, что скажет Путину в случае встречи3
- 1.04.2019, 13:37
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Кандидат в президенты Украины ответил на вопрос, который всех волнует.
Журналисты спросили у Зеленского, что он скажет Путину при встрече, сообщает корреспондент 24 канала.
Владимир Зеленский ответил, что встреча с президентом России еще не назначена.
"Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: "Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько еще готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации на Донбассе и в Крыму", - продолжил кандидат.
Зеленський на питання про зустріч із Путіним: А що вже є дата нашої зустрічі? Якщо зустрінусь із паном Путіним, я йому скажу: "Ну нарешті ви повернули наші території. Скільки ще готові компенсувати?" pic.twitter.com/SBtDQFfcNj— Новое Время (@tweetsNV) 31 марта 2019 г.