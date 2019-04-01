В Беларуси работодатели отказываются платить пособия беременным сотрудницам 1.04.2019, 13:28

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Беременным белорускам приходится думать не только о будущих детях, но и о защите своих прав.

В профсоюз РЭП за юридической помощью обратились Анастасия Вердеш и Евгения Бойко. Обе женщины столкнулись с проблемой невыплаты нанимателем пособий положенных по закону, пишет praca-by.info.

Анастасия Вердеш работала продавцом в ОДО «Язбы». Наниматель уволил её как якобы не прошедшую испытательный срок. Через суд женщине удалось добиться восстановления на прежнем месте работы. Несмотря на судебное решение, руководитель ОДО А. Гурков до сих пор не подписал с ней трудовой договор.

– С 1 сентября 2018 года я вынуждена работать по неоформленному трудовому договору. Обращалась к нанимателю с заявлением о том, что он обязан оплатить мне больничные листы и пособия по беременности и родам. Однако, он категорически отказывается идти на контакт и действовать по закону, - отмечает Анастасия.

Речь идет о пособии в связи с рождением ребенка (единовременное) в сумме 3 036,60 рублей и пособие женщинам, ставшим на учет в организациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности (единовременное) – 216,90 рублей.

Плюс ежемесячное пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет в размере 414.24 рублей. И оплатить три больничных листа.

В Фонде социальной защиты населения (ФСЗН) Анастасии Вердеш заявили, что больничный может оплатить только наниматель. Согласно нормативным актам, ФСЗН может оплатить больничный лист с разрешения местного исполкома в течение месяца после увольнения.

– Даже если работник заболел во время увольнения, больничный оплачивает наниматель; а при работе по договору подряда больничный оплачивается до тех пор, пока действует договор подряда, - прокомментировал правовой инспектор профсоюза Юрий Беляков.

Ещё одна обратившаяся в РЭП по аналогичному делу, Евгения Бойко, до 24 марта работала по договору подряда оператором в ООО "Хоттелеком". 19 марта женщина направила нанимателю заявление и больничный лист заказным письмом, ответа на который не дождалась.

Женщина тоже ожидает ребенка, однако ООО "Хоттелеком" отказывается оплачивать пособия по беременности и родам.

Поэтому Евгения подала в суд Советского района Минска иск о взыскании с нанимателя полагающихся ей пособий.

– Ситуация с беременными работницами, к сожалению, в Беларуси становится типичной: при увольнении им единовременно нужно выплатить более 3 тысяч рублей. Наниматель, вне зависимости от половой принадлежности, не спешит выполнять свои обязанности перед беременными работницами. Чтобы восстановить права женщин, мы обратились к нанимателям, в случае игнорирования – пойдем в суд. В любом случае наниматель отдаст деньги женщине, но, к сожалению, никто не принимает в расчет, сколько нервов и здоровья она потратит, - отмечает правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков.