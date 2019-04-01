Пенсионные накопления миллионов россиян сгорели в инфляции 1.04.2019, 13:49

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Совокупная доходность крупнейших НПФ составила 1,7% при инфляции в 4,3%.

Совокупная доходность крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов (НПФ) оказалась по итогам 2018 года в 2,5 раза ниже инфляции - 1,7% против 4,3%. Низкий результат обеспечили фонды, которые раньше занимались перекрестным инвестированием с рядом финансовых групп, прекративших свое существование в результате санаций Центробанка, пишет сайт finanz.ru.

При этом финансовые проблемы НПФ отразились на счетах миллионов клиентов. Худшими стали два входящих в топ-10 фонда, принадлежащие холдингу "Сафмар финансовые инвестиции" (СФИ),- НПФ "Сафмар" и "Доверие". Фонда, объединившиеся в марте, разнесли по счетам убыток в 11% и 10,1% соответственно. Рекордные отрицательные показатели фондов СФИ оказались связаны с рисками перекрестного инвестирования с рядом финансовых групп, которые реализовались в конце 2017 года в результате санаций ЦБ банка "ФК Открытие", Бинбанка и Промсвязьбанка.

НПФ "Будущее" и НПФ "Открытие", сменившие владельцев в 2017-2018 годах, отказались раскрывать данные, однако их показатели участники рынка оценивают крайне низко. Например, НПФ "Будущее" разнесет отрицательный результат, уверен источник, близкий к фонду.

Лучший результат в прошлом году показал третий по обязательствам по ОПС "Газфонд пенсионные накопления", он разнес на счета клиентов 6,4% и побил инвестиционные результаты государственной управляющей компании ВЭБ.РФ (6,1%). Шестой по величине "ВТБ Пенсионный фонд" начислил 5,4%, НПФ "Нефтегарант", присоединивший в конце 2018 года "Согласие ОПС" и "Нефтегарант НПО",- 5%. НПФ Сбербанка, крупнейший на рынке, заработал для клиентов 4,8%.

Суммарные обязательства по ОПС шести крупнейших фондов (с известными показателями), в которых на начало года формировали накопительную пенсию 22,8 млн человек, за 2018 год выросли всего на 2,7%. Прошлый год стал последним, когда проблемы отдельных фондов оказывали серьезное давление на весь рынок, надеется руководитель департамента финансовых рейтингов НРА Карина Артемьева. Основная расчистка портфелей завершена, а значит, в дальнейшем они будут подвержены только рыночному риску, поясняет эксперт.