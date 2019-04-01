Друг Лукашенко заявил о его «травле» в России 3 1.04.2019, 13:51

Михаил Гуцериев

Фото: Коммерсант

Михаил Гуцериев заявил, что о нем распространяют ложную информацию.

Группа «Сафмар» обвинила бизнес-конкурентов в распространении ложной информации о том, что основной акционер Михаил Гуцериев якобы покинул Россию, опасаясь ареста. Заявление пресс-службы приводит «Интерфакс».

Информация о налоговых долгах, проблемах с властью и отъезде Гуцериева 28 марта появилась в телеграм-канале «Незыгарь», затем ее «подхватили» Ксения Собчак и «бульварные» интернет-СМИ, отметили в группе. Спустя два дня о слухе рассказали в эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ, что изменило оценку «достоверности со стороны аудитории». Гуцериев и другие топ-менеджеры стали получать звонки от партнеров с просьбой о разъяснениях.

В «Сафмаре» считают, что дезинформация наносит ущерб деловой репутации Гуцериева и бизнесу компаний-партнеров группы. Появление фейка на федеральном канале, по мнению компании, означает попытку дискредитации власти «через обвинение ее в уголовном преследовании „неугодных“ предпринимателей в течение месяца сначала Майкла Калви, а затем Михаила Абызова».

Группа пообещала найти закзачиков «травли» и назвать их имена. От Собчак и авторов программы Виттеля и Куликова компания потребовала извинений.

Михаил Гуцериев - российский бизнесмен, приближенный к Александру Лукашенко. Олигарх владеет компанией «Славкалий». В Минске он построил гостиницу «Ренессанс», терминал для бизнес-авиации в столичном аэропорту, бизнес-центр, перестроил базу отдыха управления делами Лукашенко «Красносельское» в усадьбу с домом приемов.