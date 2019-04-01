Алексей Бага: Думаю, что трансферная кампания для БАТЭ закончена
- 1.04.2019, 14:08
Рулевой борисовчан считает, что его команда укомплектована.
Главный тренер БАТЭ Алексей Бага сообщил, что трансферная кампания клуба завершена, пишет «Трибуна».
- По трансферам все?
– Я думаю, что да. И так 22 футболиста тренируются. Все бьют копытом. Достаточно легионеров, достаточно сборников и молодых, и опытных ребят. Дай бог до лета дожить. Там к еврокубкам что-то там можно будет рассмотреть. – сказал Бага в «Итогах недели».