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Алексей Бага: Думаю, что трансферная кампания для БАТЭ закончена

  • 1.04.2019, 14:08
АЛЕКСЕЙ БАГА
ФОТО: СЕРГЕЙ ПУШКИН / «ПРЕССБОЛ»

Рулевой борисовчан считает, что его команда укомплектована.

Главный тренер БАТЭ Алексей Бага сообщил, что трансферная кампания клуба завершена, пишет «Трибуна».

- По трансферам все?

– Я думаю, что да. И так 22 футболиста тренируются. Все бьют копытом. Достаточно легионеров, достаточно сборников и молодых, и опытных ребят. Дай бог до лета дожить. Там к еврокубкам что-то там можно будет рассмотреть. – сказал Бага в «Итогах недели».


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