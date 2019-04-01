закрыть
1 апреля 2019, понедельник, 17:46
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

За кого проголосовали украинцы в Польше

9
  • 1.04.2019, 14:19
  • 3,703
Фото: Charter97.org / Иван Межуй

В Польше обработали 75% бюллютеней.

На всех четырех избирательных участках в Польше в первом туре президентских выборов, который состоялся вчера, 31 марта, преобладающее количество голосов набрал кандидат от партии Слуга народа Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК, пишет liga.net.

По состоянию на 13:00 1 апреля обработаны 98,01% протоколов с заграничных избирательных участков. Из Польши - 75%.

Зеленский побеждает своего ближайшего конкурента Петра Порошенко в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине - 38,41%. За него на текущий момент отдали голоса 7150 украинцев, проживающих на территории соседнего государства.


популярное за неделю

Мнение

По волне нашей памяти
По волне нашей памяти Ирина Халип
А если копнуть глубже?
А если копнуть глубже? Лилия Шевцова
Праздник на плантациях
Праздник на плантациях Николай Статкевич
Чрезвычайный назначенец
Чрезвычайный назначенец Владимир Халип