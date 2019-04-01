За кого проголосовали украинцы в Польше 9 1.04.2019, 14:19

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Фото: Charter97.org / Иван Межуй

В Польше обработали 75% бюллютеней.

На всех четырех избирательных участках в Польше в первом туре президентских выборов, который состоялся вчера, 31 марта, преобладающее количество голосов набрал кандидат от партии Слуга народа Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК, пишет liga.net.

По состоянию на 13:00 1 апреля обработаны 98,01% протоколов с заграничных избирательных участков. Из Польши - 75%.

Зеленский побеждает своего ближайшего конкурента Петра Порошенко в Варшаве, Гданьске, Кракове и Люблине - 38,41%. За него на текущий момент отдали голоса 7150 украинцев, проживающих на территории соседнего государства.