Эксперты назвали самые популярные музеи мира 1.04.2019, 14:18

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Популярность лидера рейтинга за прошлый год увеличилась на 26% из-за съемок клипа популярных исполнителей.

В сети появился рейтинг самых популярных музеев в мире. Его опубликовала интернет-газета The Art Newspaper, пишет korrespondent.net.

Первое место в топе наиболее посещаемых музеев мира занял парижский Лувр. В 2018 году его посещали на 26% чаще, нежели в 2017 году. Эксперты предполагают, что частично такой эффект связан со съемками клипа певицы Бейонсе и репера Jay-Z в здании музея. За прошедший год Лувр посетили более 10 миллионов человек.

Второе место занял Национальный музей Китая в Пекине с показателем в 8,6 миллиона. На третьем месте оказался Метрополитен-музей в Нью-Йорке, который за 2018 год посетили почти 7 миллионов человек.

Также в десятку вошли музеи Ватикана, современная галерея Тейт в Лондоне, Британский музей, Национальная галерея в Лондоне, Национальная галерея искусств в Вашингтоне, петербургский Эрмитаж и музей Виктории и Альберта в Лондоне.