Партия обездоленных нефтяных старушек 9 1.04.2019, 14:40

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Продолжайте, граждане, обсуждать Украину и открывайте шире ворота.

Наш Путин и его правительство – люди большой справедливости и миллиардного масштаба.

Вам, граждане, рост пенсионного возраста, увеличение НДС, налога на имущество, тарифов ЖКХ, ОСАГО и обсуждение новых ценных идей, вроде повышения НДС на газировку, пишет Telegram-канал «СерпомПО».

А в качестве компенсации, чтобы ты, «глубинный народ», радовался величию державы, предложение выплатить из Фонда национального благосостояния нефтяным компаниям почти 200 млрд рублей. Чтобы госкомпания «Роснефть» Сечина-Путина и другие миллиардеры продавали топливо на внутреннем рынке, а не вывозили его за границу. Похоже на дань.

Продолжайте, граждане, обсуждать Украину и открывайте шире ворота Фонда национального благосостояния. Подайте на пропитание Сечину и другим. «Месье, же не манж па сис жур»