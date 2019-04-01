Олег Белоколос: Украинцы хотят перемен на политическом Олимпе 1.04.2019, 14:48

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Олег Белоколос

Фото: Укринформ

Возможности Зеленского во втором туре президентских выборов увеличиваются.

ЦИК Украины обработал уже более 78% бюллетеней на выборах президента страны.

По их результатам официально назначен второй тур, в который выходят действующий президент Петр Порошенко (16,06%) и шоумен Владимир Зеленский (30,41%).

Результаты первого тура голосования для сайта Charter97.org комментирует эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности украинского аналитического центра «Майдан иностранных дел» Олег Белоколос:

- Я абсолютно согласен с теми оценками, которые уже дают некоторые СМИ и эксперты, по поводу того, почему Владимир Зеленский набирает такое количество голосов.

Во-первых, это связано с тем, что он считается человеком новым, не входящим в украинский политический истеблишмент, которому в первом туре выборов было высказано серьезное недоверие.

Во-вторых, голосование стало оценкой невыполнения украинской властью очень многих важных обещаний. В первую очередь это – проваленная борьба с коррупцией и существенное снижение уровня жизни украинцев, которое многих толкает на эмиграцию.

В той системе координат, которую сейчас представляет Петр Порошенко, многие украинцы не видят перспектив для развития страны. Поэтому закономерно то, что в первом туре он не набрал даже половины от того количества голосов, что были отданы за Зеленского.

- Порошенко опередил Зеленского в трех западных областях Украины (Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской), в то время как альтернативный нынешнему президенту кандидат значительно обгоняет его в центре и на востоке Украины. В этом есть какая-то закономерность?

- Западную Украину не зря называют нашим Пьемонтом. Это люди которые стоят на определенных принципах и ценностях. Их голоса за Порошенко, я думаю, были результатом усиленной патриотической пропаганды, развернутой в последнее время штабом действующего президента. Его политтехнологи выстраивали кампанию на тезисе о том, что «главный противник Порошенко – это Путин».

В итоге была поднята достаточно мощная патриотическая волна, которая сработала в трех западных областях. Но при всех ментальных особенностях западноукраинского электората, я бы не делал из этих цифр каких-то далеко идущих выводов о «разделении Украины». Есть очень разные данные и по вооруженным силам и по тому, как голосовали представители госаппарата.

Распределение голосов по областям – это не тот момент, на котором сегодня надо заострять внимание. Главные выводы первого тура – это, прежде всего, недоверие украинцев к старым политикам и желание изменений в стране. Следует учитывать, что на участки пришло много молодых людей, недовольных тем, что вот уже более 25 лет одни и те же лица вертятся на украинском политическом Олимпе.

- Как вы оцениваете шансы кандидатов во втором туре? За счет кого будут добирать голоса Зеленский и Порошенко?

- Я даже не представляю, где действующий президент сможет взять электоральный ресурс для второго тура. Все кандидаты первого тура – и Тимошенко, и Гриценко, и Смешко – во многом строили свою политическую кампанию на резко критической оценке деятельности Петра Порошенко. Если среди их электората и найдутся симпатики Порошенко – то их будет очень немного. В основном сторонники других кандидатов во втором туре либо воздержатся от голосования, либо значительная часть их проголосует скорее за Зеленского, чем за Порошенко.

- То есть можно сказать, что электорат остальных кандидатов большей частью пойдет в актив Зеленского?

- Да, я склонен так считать. Те, кто голосовал за Тимошенко, Смешко или Гриценко – это люди, поддержавшие кандидатов, которые по многим вопросам очень резко оценивают действующего президента Украины.

У Зеленского есть большие возможности для того, чтобы выстроить свою кампанию во втором туре выборов. Ему не надо делать каких-то резких движений.

Он уже подтвердил через людей в своем ближайшем окружении, что проукраинская, пронатовская и проевропейская политика будет сохранена. Также Зеленский успокоил Запад тем, что будет уважать Минские соглашения. Четко прозвучало его высказывание для западных СМИ о том, что он хочет видеть демократическую сильную Украину без коррупции.

Это не может не понравиться западным друзьям и партнерам Украины.

- Какие главные изменения во внешней политике Украины могут произойти, если Зеленский станет президентом?

- Я бы пока не делал таких далеко идущих прогнозов. Единственное, что могу сказать: я не ожидаю от него каких-то резких шагов. Зеленский – новичок во внешней политике. И скорее всего, он выдержит определенную паузу и проведет консультации с представителями иностранной дипломатии.

Если против него не будет предпринято каких-то провокаций, я бы не ожидал с его стороны каких-то значительных инициатив вплоть до парламентских выборов. Скорее всего, лето будет использовано для формирования команды.

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