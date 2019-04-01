Глава МВД Ингушетии подал в отставку после протеста в Магасе 1 1.04.2019, 15:00

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Фото: ТАСС

Министр внутренних дел Ингушетии Дмитрий Кава подал рапорт об уходе в отставку.

Спустя пять дней после массовых протестов в Ингушетии против закона о референдуме по вопросу границы с Чечней глава республиканского министерства внутренних дел Дмитрий Кава подал в отставку. Об этом в понедельник, 1 апреля, сообщили сразу несколько российских информационных агентств со ссылкой на источники в силовых структурах региона. Официального подтверждения этой информации пока не поступало, пишет «Немецкая волна».

На сайте МВД Ингушетии Кава по-прежнему значится главой ведомства. В пресс-службе министерства ТАСС сообщили, что сейчас Кава находится в отпуске. В то же время информированный источник в силовых структурах указал агентству, что министр подал заявление на отпуск с последующим увольнением.

По информации собеседника "Интерфакса", "Кава подал прошение об отставке на фоне событий в Магасе" 26-27 марта, когда силовики трижды пытались разогнать митинг против утверждения закона о референдуме. В ходе акции протеста, длившейся около суток, произошли столкновения демонстрантов с правоохранительными органами.

Протестующие решили разойтись только после того, как власти пообещали им согласовать новую акцию через пять дней.

Соглашение о границе Ингушетии с Чечней было подписано в сентябре 2018 года и вызвало массовые протесты в Ингушетии. В декабре 2018 года Конституционный суд (КС) России признал его законным.