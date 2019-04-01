На первых торгах апреля доллар и евро подорожали 1.04.2019, 14:54

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Российский рубль подешевел.

На Белорусской валютно-фондовой бирже 1 апреля прошли очередные торги валютами.

Доллар подорожал на BYN0,0097, до 2,1382 рубля, пишет tut.by.

Евро вырос на BYN0,0138, до 2,4027 рубля.

Российский рубль подешевел на BYN 0,0184, до 3,2687 белорусского рубля за 100 российских рублей.

В курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.