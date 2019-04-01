Стало известно, какой будет погода на неделе 1 1.04.2019, 15:06

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Прогноз погоды на ближайшие несколько дней.

На рабочей неделе осадков не ожидается, по ночам будет подмораживать, но днем при малооблачной погоде воздух будет прогреваться. Об этом tut.by сообщили в Белгидромет Минприроды.

Во вторник, 2 апреля, погодные условия на территории Беларуси будет определять антициклон, сформированный в прохладной воздушной массе. Будет без осадков. Температура воздуха по стране ночью при ясном небе понизится до −2…8°С, максимальная температура днем +7…12°С.

В среду и четверг, 3 и 4 апреля, — без осадков, днем в западных районах порывистый ветер. Температура воздуха по Беларуси минимальная ночью в основном −4…+2°С, в восточных районах местами воздух охладится до −6°С, максимальная температура днем +8…13°С, по юго-западу страны воздух прогреется до +14…15°С.

5 апреля, в пятницу, преимущественно без осадков. Температура воздуха минимальная ночью в основном составит −4…+2°С, по юго-западу Беларуси она не опустится ниже +4°С, максимальная температура днем +7...14°С.