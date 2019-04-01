Юрий Бутусов о выборах в Украине: Порошенко вел слишком агрессивную кампанию 8 1.04.2019, 15:18

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Юрий Бутусов

Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Это может сказаться на его объединительных возможностях перед вторым туром.

Об этом сайту Сharter97.org заявил украинский журналист, главный редактор cайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, комментируя промежуточные результаты президентских выборов в Украине.

- Результаты достаточно ярко показывают, что в Украине демократия, есть политическая борьба и конкуренция.

Считаю, что эти выборы помогли нам поднять на новый уровень развития наше гражданское общество и политическую культуру в нем.

Вчерашние выборы были очень интересные, такого в Украине никогда не было.

Что касается резерва в доборе голосов, то фаворитом здесь является Владимир Зеленский. Петр Порошенко вел слишком агрессивную предвыборную кампанию.

Она была нацелена на то, что «все кто против меня - нехорошие люди». А оказалось, что за остальных кандидатов проголосовало 80% избирателей. Тактика действующего президента оказалась провальной. Сегодня ему приходится искать резервы голосов у тех, кого он обвинял.

Я бы не стал сбрасывать действуюшего президента со счетов, ведь он довольно опытный политик. В политике Зеленский по сравнению с Порошенко - неофит. Его первые выступления показывают, что у него нет даже готовых формулировок.

Результаты второго тура будут зависеть от того, какие объединительные шаги будет предпринимать Зеленский. Cейчас преимущество имеет тот, кто будет лучшим переговорщиком и лучше создает коалиции, - заявил Сharter97.org Юрий Бутусов.

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