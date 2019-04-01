Названы пять лучших сериалов апреля 1 1.04.2019, 15:37

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Каждый найдет сериал для себя.

Дебют Умы Турман в проекте Netflix "Потайные комнаты", финальный сезон "Игры престолов" и возвращение "Убивая Еву" – все лучшие сериалы апреля в обзоре Vogue.ua.

"Зыбучие пески"

Скандинавы продолжают снимать лучшие триллеры на современном телевидении. В апреле Netflix представляет шведский сериал "Зыбучие пески", основанный на одноименном бестселлере Малина Джиолито, который в 2017 стал лучшим шведским романом года. История происходит в богатом районе Стокгольма. В школе, где учатся во всех смыслах приличные дети, случается массовая стрельба, а главной виновной оказывается обычная ученица Майя Норберг, чей парень и лучшая подруга были убиты в перестрелке. Что случилось с девушкой и почему она устроила стрельбу в школе – только предстоит узнать.

С 5 апреля.

"Убивая Еву"

На экраны возвращается один из лучших сериалов прошлого года – стильный детектив "Убивая Еву". В трейлере второго сезона видно, что Ева в исполнении Сандры О все также охотится за Вилланель, пытаясь найти ее. А Вилланель в начале трейлере загадочно говорит: "Иногда, когда вы любите кого-то, вы будете делать сумасшедшие вещи"... Еще в одном трейлере, который вышел 27 марта, мы видим Вилланель в больнице, а Ева тем временем вспоминает, как ранила ее. Тем временем продюсеры, комментируя новый сезон, признались, что он будет куда более мрачным.

С 7 апреля.

"Игра престолов"

Невероятно, но факт: 14 апреля наконец выходит восьмой и финальный сезон сериала "Игра престолов". За последние восемь лет сериал поднял невероятно высокую планку, заявив о себе как о самом масштабном и дорогом проекте на телевидении: например, съемки шести эпизодов восьмого сезона обошлись в 90 миллинов долларов.

"Наш враг не устает, не останавливается и не чувствует", – говорит персонаж Джона Сноу в трейлере и, судя по всему, герои готовятся к самой большой битве в их жизни. Тем временем хакеры взломали сервера HBO и выложили в сеть кадры первой серии, но можно ли верить этой информации – вопрос. Дождемся.

C 14 апреля.

"Джентльмен Джек"

Новый сериал HBO "Джентльмен Джек" – потенциальный хит и проект очень ко времени. В его основе история реальной личности Энн Листер, писательницы, аристократки и предпринимательницы. За свой сильный характер, непокорность стереотипам 19 века и смелость она получила прозвище "Джентльмен Джек". Сериал снят на основе дневников Листер, довольно подробных и откровенных, и сосредоточится не только на ее личной жизни – например, том, как она доводила до инфаркта свою семью и соседей; но и на том, как в конце 19 века девушка храбро управляла большим промышленным бизнесом и собственным имением.

В прокате с 22 апреля.

"Потайные комнаты"

Ума Турман в этом сезоне дебютирует в новом проекте Netflix "Потайные комнаты". Cериал рассказывает о молодой женщине, выжившей после сердечного приступа. Она поглощена загадкой, связанной с сердцем донора, который спас ей жизнь. Чем ближе она подбирается к правде о внезапной смерти донора, тем больше начинает терять себя и приобретать все более зловещие качества покойного.

С 26 апреля.