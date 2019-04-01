Из «ДНР» в Беларусь за 32 часа: Как работают нелегальные пассажирские перевозки 4 1.04.2019, 16:02

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Микроавтобус, который выполняет рейс Донецк-Минск

В марте между городами Беларуси и оккупированного Донецка начал курсировать прямой автобусный пассажирский рейс.

Автоперевозчик на белорусской территории работает полуподпольно, но планирует расширять свой бизнес, передает «Белсат».

Несколько недель назад в интернете появилась реклама: донецкая компания «Империал-авто» предлагает еженедельные рейсы Донецк-Минск-Донецк. Соответствующую информацию можно найти только на сайте перевозчика и на странице компании в соцсетях. С белорусской стороны эти данные не распространяются. Приобрести билеты в кассах на вокзале в Минске на такой рейс невозможно.

Скриншот сайта «Империал-авто»

Стоимость поездки в одну сторону – 4.000 российских рублей (почти $ 62). Автобус выезжает из Донецка каждую пятницу в 10.00, прибывает в Минск (по графику, который обычно не выполняется) в субботу в 18.30. Делает также остановки в Гомеле и Бобруйске. В пути – не менее 32,5 часа. Прибывает машина на минскую диспетчерскую станцию «Дружная». Рейсы челночные: прибыв в субботу вечером в Минск, он буквально через 4-5 часов отходит назад в Донецк. То есть, водители почти не отдыхают.

Журналисты связались с донецким перевозчикам и сделал бронь билетов на ближайший рейс. Процедура эта достаточно проста: нужно сообщить свое имя, фамилию и контактный номер. За день до поездки с пассажиром связывается представитель фирмы, ответственный за рейс – он тоже едет из Донецка в Минск и обратно. Представитель «Империал-авто» объясняет детали поездки: рассказывает, что оплата происходит при посадке в российских рублях, называет номер и марку автомобиля. На вопрос, нужно ли что-то дополнительное знать гражданину Беларуси, который едет в «ДНР» через российскую границу, отвечает кратко: «Никаких подводных камней нет. Нужно просто иметь паспорт».

В назначенное время журналисты дежурили на автостанции «Дружная». Микроавтобус прибыл с большим опозданием: донецкий диспетчер обещал, что он будет на станции «Дружная» с 16 до 18 часов, но на самом деле оказался там только в 19.30. Никаких опознавательных знаков на микроавтобусе не было — только российские номера и надпись «Заказной» на лобовом стекле. То есть, если вы не знаете номер и марку микроавтобуса, вы никогда не догадаетесь, что этот транспорт доставляет вас прямиком в ДНР.

Микроавтобус, который выполняет рейс Донецк-Минск, на автостанции

Значительная часть пассажиров вышла из микроавтобуса в Гомеле, в Минск приехали всего несколько человек. Как выяснили журналисты, среди тех, кто пользуется услугами «Империал-авто» – бизнесмены с оккупированных территорий. Причем, не только из самого Донецке. Один из собеседников, назвавшийся Сергеем, рассказал, что ему приходится часто ездить этим маршрутом по рабочим делам.

«Я из Луганска, в Минск приехал по бизнесу. Прямого маршрута между Луганском и Беларусью вообще нет, поэтому сначала приехал в Донецк, где сел на этот автобус до Минска», – говорит мужчина.

Номера микроавтобуса, который выполняет рейс Донецк-Минск-Донецк

Как рассказал журналистам в Минске представитель компании «Империал-авто» Сергей, 30 марта состоялся лишь второй рейс из Донецка. Пока между Беларусью и «ДНР» курсируют микроавтобусы, но уже в мае планируется запустить большие автобусы на 50-60 мест.

Эти перевозки происходят по тому же принципу, как и торговля между «ДНР» и Беларусью – с использованием российской фирмы-прокладки. «ДНР»-овский автобус едет из Донецка в Брянск, где все пассажиры, водители и ответственный за рейс представитель фирмы организованно пересаживаются в машину ООО «Клен-2» – легального российского перевозчика. В автобусе с российскими номерами они проходят границу с Беларусью через КПП «Веселовка», более известный в народе как «Три сестры» (поскольку находится на границе РФ, Беларуси и Украины).

«Никаких проблем при въезде в Беларусь у нас нет, нет никакого досмотра. Проблемы скорее при выезде из «ДНР» в Россию – там мы по шесть часов стоим», – говорит Сергей.

Представитель «Империал-авто» утверждает, что рейс вполне легальный и согласован с белорусской стороной.

Однако на самом деле он лукавит: регулярный международный рейс Донецк-Минск-Донецк с белорусской стороной никто не согласовывал. Журналисты обратились за комментарием в КУП Минсктранс. Там утверждают, что д/с Дружная этому государственному предприятию не подчинена, в отличие от Центрального автовокзала, куда прибывают регулярные рейсы.

«Минсктранс не согласовывает международные перевозки на Дружной, маршрута «Донецк-Минск» в расписании нет. Регулярное международное сообщение есть только на автовокзале «Центральный», а в этом случае речь может идти только о нерегулярном», – сказал начальник управления организации перевозок Александр Фомин.

Кроме того, по его словам, «Дружная» сейчас не функционирует как диспетчерская станция, а «является просто территорий города Минска».

«Захотели вы, например, поехать в Донецк с группой – заказали автобус, заплатили за него и поехали в Донецк», – Фомин объясняет как работает нерегулярное сообщение.

Таким образом, именно под видом нерегулярных рейсов «Империал-авто» и работает с Беларусью. Получается, что власти никак не регулируют отправления с «Дружной».

Пассажирские перевозки между Беларусью и самопровозглашенной «ДНР» появились не сегодня. Еще в декабре 2016 года на сайте «совета министров» «ДНР» было заявлено, что согласован автобусный маршрут до Минска и билеты уже можно приобрести в кассах донецкого вокзала. Тогда журналисты обратились за комментарием в Минсктранс, где объяснили, что такой маршрут на самом деле не согласован с белорусской стороной, поэтому де-факто является нелегальным.

Между тем, по крайней мере с осени 2016-го до лета 2017 года, между Донецком и Минском курсировали автобусы донецкой компании «Донбасс-лайн». Как рассказывает Михаил из Донецка, который пользовался в свое время этим рейсом, автобус даже не заезжал на автовокзал в Минске — он останавливался напротив и нигде не отмечался. То есть фактически перевозчик действовал подпольно.

Основной контингент пассажиров – это беженцы и их родственники, а также бизнесмены, которые ездили из «ДНР» в Минск или из Минска в «ДНР» налаживать коммерческие контакты. Почему в 2017-м рейсы между Беларусью и «ДНР» остановились – точно неизвестно.

Старая реклама «Донбасс-лайн». Сейчас эти контактные номера, как и сама фирма, не работают

«Империал-авто» – это непосредственный преемник «Донбасс-лайн», там даже частично работают те же люди.