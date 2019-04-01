Результаты выборов в зоне ООС: Большинство украинских военных проголосовало за Зеленского

Результаты выборов в зоне ООС: Большинство украинских военных проголосовало за Зеленского19
- 1.04.2019, 15:48
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Всего в зоне ООС установили 79 спецучастков для военных.
На большинстве военных спецучастков для голосования в зоне Операции объединенных сил на Донбассе выиграл шоумен Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии, на сайте которой в 07:45, 1 апреля, появились результаты почти из 60 спецучастков. Всего в зоне ООС установили 79 спецучастков для военных: 65 в Донецкой области и 14-в Луганской, пишет TCН.
Округ №45
000001 (Первомайское) - Зеленский - 69; Порошенко - 116
000002 (Водяное) - Зеленский - 88; Порошенко - 158
000003 (Желанное) - Зеленский - 180; Порошенко - 91
000004 (Авдеевка) - Зеленский - 243; Порошенко - 414
000005 (Верхнеторецкое) - Зеленский - 72; Порошенко - 101
000006 (Очеретино) - Зеленский - 233; Порошенко - 123
Округ №46
000002 (Спорное) - Зеленский - 126; Порошенко - 38
000003 (Северск) - Зеленский - 108; Порошенко - 44
000005 (Зайцево) - Зеленский - 107; Порошенко - 116
000006 (Бахмут) - Зеленский - 393; Порошенко - 266
000007 (Новолуганское) - Зеленский - 49; Порошенко - 79
000009 (Бахмутское) - Зеленский - 51; Порошенко - 30
000010 (Бахмут) - Зеленский - 115; Порошенко - 73
000011 (Часов Яр) - Зеленский - 229; Порошенко - 478
000012 (Часов Яр)- Зеленский - 61; Порошенко - 67
000013 (Соледар) - Зеленский - 252; Порошенко - 173
Округ №48
000002 (Краматорск) - Зеленский - 260; Порошенко - 250
000003 (Краматорск) - Зеленский - 518; Порошенко - 769
Округ №49
000001 (Константиновка) - Зеленский - 341; Порошенко - 329
000002 (Воздвиженка) - Зеленский - 63; Порошенко - 44
000003 (Мемрик) - Зеленский - 49; Порошенко - 214
000004 (Тарасовка) - Зеленский - 113; Порошенко - 97
Округ №50
000002 (Золотой Колодезь) - Зеленский - 39; Порошенко - 41
000003 (Покровск) - Зеленский - 205; Порошенко - 169
Округ №52
000001 (Торецк) - Зеленский - 102; Порошенко - 248
000002 (Новогродское) - Зеленский - 69; Порошенко - 96
Округ №57
000001 (Мариуполь) - Зеленский - 343; Порошенко - 211
000002 (Ломакино) - Зеленский - 220; Порошенко - 189
000003 (Мариуполь) - Зеленский - 619; Порошенко - 417
000004 (Мариуполь) - Зеленский - 366; Порошенко - 273
Округ №59
000001 (Новогродовка) - Зеленский - 80; Порошенко - 41
000002 (Зеленый Гай) - Зеленский - 34; Порошенко - 99
000003 (Марьинка) - Зеленский - 39; Порошенко - 85
000005 (Новомихайловка) - Зеленский - 49; Порошенко - 115
000006 (Тарамчук) - Зеленский - 26; Порошенко - 185
000008 (Великая Новоселовка) - Зеленский - 202; Порошенко - 155
000009 (Курахово) - Зеленский - 238; Порошенко - 266
000010 (Красногоровка) - Зеленский - 67; Порошенко - 208
000011 (Комышевка) - Зеленский - 116; Порошенко - 90
000012 (Селидово)- Зеленский - 41; Порошенко - 149
000013 (Галициновка) - Зеленский - 96; Порошенко - 207
000014 (Днепроэнергия) - Зеленский - 50; Порошенко - 22
000015 (Угледар) - Зеленский - 252; Порошенко - 205
Округ №60
000002 (Никольское) - Зеленский - 281; Порошенко - 178
000004 (Донское) - Зеленский - 73; Порошенко - 100
000009 (Новотроицкое) - Зеленский - 192; Порошенко - 186
000010 (Андреевка) - Зеленский - 72; Порошенко - 93
000013 (Диановка) - Зеленский - 137; Порошенко - 42
000014 (Затишное) - Зеленский - 78; Порошенко - 16
Округ №105
000001 (Счастье) - Зеленский - 205; Порошенко - 179
Округ №106
000001 (Троицкое) - Зеленский - 101; Порошенко - 45
000002 (Северодонецк) - Зеленский - 567; Порошенко - 592
000004 (Северодонецк) - Зеленский - 151; Порошенко - 177
Округ №107
000001 (Попасная) - Зеленский - 227; Порошенко - 242
000002 (Лисичанск) - Зеленский - 144; Порошенко - 132
Округ №112
000002 (Новотошковское) - Зеленский - 82; Порошенко - 159
Округ №114
000002 (Геевка) - Зеленский - 153; Порошенко - 62
000003 (Станица Луганская) - Зеленский - 333; Порошенко - 213