Как США предлагают избавить Европу от российского газа 2 Георгий Кухалейшвили

1.04.2019, 16:16

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Конгрессмен Кинзингер выступает за ужесточение давления на Россию.

На днях большинство законодателей в Палате представителей Конгресса США проголосовали за законопроект H. R. 1616 о приоритетах США по диверсификации источников энергии, направлениям их поставки и укреплению энергетической безопасности стран Центральной и Восточной Европы.

Данный законопроект разработали конгрессмены Адам Кинзингер, Брайан Фицпатрик из Республиканской партии, Билл Китинг, Висент Гонзалез из Демократической партии. Законопроект поддержали 391 из 435 членов Палаты представителей от обеих партий.

Чтобы обрести силу закона, документ должен найти поддержку в Сенате и со стороны президента. Законопроект касается энергетической безопасности 21 страны Европы, включая Венгрию, Польшу, Чехию, Словакию, Болгарию, страны Балтии, Албанию, Македонию, Украину. В нем предлагаются пути сокращения их зависимости от поставок природного газа из России.

Законопроект Кинзингера

Конгрессмен Кинзингер выступает за ужесточение давления на Россию. В декабре 2014 года он заявил, что США не могут оставаться в стороне и наблюдать за агрессией в Украине, а в 2017 году поддержал Акт о противодействии противникам Америки посредством санкций.

Конгрессмен США Адам Кинзингер

По его мнению, Америке нет смысла идти на сближение с Россией без каких-либо оснований и уступок с ее стороны. Его новый законопроект наносит удар по газовым интересам России в Европе и, в случае вступления в силу, усилит эффект действующих антироссийских санкций.

США намерены создать условия для замещения российского природного газа на европейском рынке, который является одним из основных источников пополнения бюджета РФ.

Согласно законопроекту, США собираются помочь странам Центральной и Восточной Европы и Еврокомиссии сократить зависимость от поставки природного газа из России, которая используют их энергетическую зависимость для политического влияния, давления и принуждения.

Американские законодатели предложили привлекать государственных, международных и частных инвесторов к финансированию строительства объектов энергетической инфраструктуры для расширения направлений импорта природного газа, увеличения использования альтернативных источников энергии.

В течение 2020-2024 годов предлагается вложить свыше 1 млрд долларов в подобные проекты, оказывать политическую и техническую помощь для их реализации. Предлагается финансировать строительство трубопроводов, газовых хранилищ, терминалов для приема сжиженного природного газа для поставки энергоносителей из других регионов.

Также планируются инвестиции в строительство электростанций, работающих на газе и угле, сетей по передаче электроэнергии, солнечных, приливно-отливных электростанций, ветрогенераторов.

Законопроект предоставляет возможность оказывать поддержку энергетическим проектам в ЕС на стадии ранней и поздней реализации, которые повлияют на сокращение энергетической зависимости от России.

Для этих целей американцы создали в прошлом году фонд USIDFC (60 млрд долларов), который получил одобрение со стороны президента США Дональда Трампа.

В марте 2019 года сенаторы Рон Джонсон и Крис Мерфи подготовили законопроект о выделении 1 млрд долларов из этого фонда на финансирование энергетических проектов в Восточной Европе.

Коммерческие интересы США

Законопроект Кинзингера вписывается в приоритеты администрации Трампа, которая заинтересована увеличить экспорт американского сжиженного природного газа в европейские страны. Это отвечает интересам американского бизнеса, особенно техасской газовой компании Cheniere Energy Inc., у которой есть опыт поставки сжиженного природного газа в Великобританию и Грецию.

В законопроекте упоминается возможность использования американской продукции и услуг, включая выкуп долгов, страхование при реализации проектов. В 2018 году США экспортировали порядка 132 млн куб. футов (около 4 млрд куб. м) сжиженного природного газа в 10 европейских стран (из восточноевропейских только в Польшу и Литву).

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Хельсинки в июле 2018 года Трамп заявил, что США будут продавать сжиженный природный газ в Европу и составят конкуренцию строящемуся российскому газопроводу "Северный поток-2".

Против строительства данного газопровода выступают власти Венгрии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Румынии, Словакии, Чехии. В январе 2019 года посол США в Германии Ричард Гренелл направил немецким компаниям письма, в которых пригрозил введением санкций в ответ на поддержку с их стороны строительства "Северного потока-2".

В ноябре 2018 года министр энергетики США Рик Перри призвал Венгрию и соседние страны отказаться от участия в проектах российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", с помощью которых Кремль пытается укрепить контроль за безопасностью и стабильностью в Центральной и Восточной Европе.

Голосование за законопроект в Палате представителей совпало по времени с попытками России убедить Данию дать разрешение на строительство участка "Северного потока-2" в ее водах.

Газопровод будет проходить от российских месторождений через воды Финляндии, Швеции, Дании и через территорию Германии в другие страны Европы. Завершить строительство планируется до конца 2019 года. Американцы работают над тем, как сорвать эти планы.

Альтернативы Вашингтона

Несмотря на существующие разногласия в сфере торговли, недовольство европейцев политикой протекционизма американских властей в отношении производителей стали и алюминия, позиция Брюсселя и Вашингтона по поводу чрезмерной зависимости Европы от российского газа совпадает.

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер критически относится к проекту "Северный поток-2" и считает, что никто не должен занимать доминирующее положение на газовом рынке ЕС.

В Европарламенте был принят документ о поправках в Газовую директиву, согласно которой трубопроводы из третьих стран в страны-члены ЕС должны соответствовать правилу для наземных трубопроводов (одна и та же компания – в данном случае Газпром – не может добывать и поставлять газ в Евросоюз одновременно).

Наднациональные органы ЕС препятствуют строительству российского газопровода, что играет на руку США, которые готовы предложить европейцам альтернативы.

Вероятнее всего, конгрессмен Кинзингер и его партнеры разработали законопроект, чтобы создать правовые основания для инвестирования именно в те энергетические проекты на территории европейских стран, которые поспособствуют увеличению поставок в Европу энергоносителей из США и стран, которые являются их политическими партнерами.

В июле 2018 года Трамп и Юнкер договорились увеличить поставки американского сжиженного природного газа из США в европейские страны. Пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева заявила, что ЕС поддерживает реализацию 14 инфраструктурных проектов по хранению и транспортировке сжиженного природного газа с целью увеличить поставки топлива на 15 млрд куб. м до 2021 года.

В европейских странах уже функционируют 28 СПГ-терминалов. В 2017 году ЕС импортировал около 30 млрд куб. м сжиженного природного газа, в то время как объем поставок газа по трубопроводам составил 212,6 млрд куб. м (доля России около 40%).

К 2025 году прогнозируется увеличение спроса на природный газ в ЕС до 409 млрд куб. м. Вряд ли США смогут стать альтернативой России на газовом рынке Европы, но отхватить свой кусок пирога у них получится. Кроме Штатов подключиться и увеличить поставки сжиженного природного газа в ЕС может Катар.

По мнению министра энергетики Катара Мухаммеда бин Салех ас-Сада, они планируют к 2020 году увеличить объемы производства сжиженного природного газа с 70 млн до 100 млн тонн в год.

США могут подключиться к финансированию строительства проектов газопроводов своих партнеров в направлении ЕС. Это касается проекта газопровода EastMed мощностью в 20 млрд куб. м природного газа в год, о реализации которого договорились Израиль, Греция, Кипр и Италия в ноябре прошлого года.

Карта израильского газопровода EastMed

Строительство данного газопровода оценивается в 7,36 млрд долларов, он будет проходить по дну Средиземного моря и соединит израильские месторождения Левиафан и Тамар с портом Отранто на юге Италии.

Газопровод планируется построить до 2025 года, но если к реализации проекта подключатся американцы, то, может быть, получится ввести его в строй в более сжатые сроки. Американские инвестиции могут поспособствовать разработке румынских газовых месторождений.

Два года назад американская нефтегазовая компания ExxonMobil рассматривала возможность инвестировать 942 млн долларов в разработку глубоководного газового месторождения на блоке Нептун (84 млрд куб. м) на черноморском шельфе Румынии.

С 2010 года существует 47-километровый участок недостроенного газопровода "Набукко" по маршруту Арад-Сегед, который соединяет газораспределительные системы Венгрии и Румынии, может использоваться для поставок природного газа с месторождения на блоке Нептун. Также существует проект газопровода Baltic Pipe мощностью 10 млрд куб. м природного газа в год, который может соединить месторождения Норвегии с газотранспортной системой Дании и Польши.

Интересы Украины

Не случайно среди стран, которые указаны в законопроекте Кинзингера, упоминается Украина. Киеву выгодно, чтобы стараниями американцев европейцы не покупали природный газ, поставляемый по российским газопроводам "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В случае их ввода в эксплуатацию сократится транзит российского природного газа через территорию Украины, что повлечет за собой материальные потери. В 2018 году транзит российского газа через газотранспортную систему Украины составил 86,77 млрд куб. м, что на 7% меньше, чем годом ранее.

Представитель акционерного общества Nord Stream 2 Йенс Мюллер считает, что "Северный поток-2" не сможет заменить газотранспортную систему Украины. Исходя из мощности "Северного потока-2" и обеих нитей "Турецкого потока" (31,5 млрд куб м), транзит российского газа через Украину сократится на более чем 50 млрд куб. м.

Украина продолжает оставаться зависимой от поставок природного газа из-за рубежа. В 2018 году поставки голубого топлива в реверсном режиме через страны Евросоюза составили свыше 10 млрд куб. м (собственная добыча составила 20,89 млрд куб. м).

Официально Украина не приобретает природный газ у российских компаний с 2015 года. Однако на самом деле импортируемый с Запада газ самый что ни на есть российский, но куплен он уже у западных компаний. Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион оценивает дефицит природного газа в Украине на уровне 10-12 млрд куб. м в год.

В феврале премьер-министр Владимир Гройсман заявил о планах увеличить добычу природного газа в Украине в 2023-2025 годах. Аналитик Юрий Романенко считает, что Украина может полностью покрыть свои потребности в голубом топливе за счет увеличения собственной добычи природного газа (при наличии иностранных инвестиций) и повышения энергетической эффективности коммунального хозяйства.

Запасы природного газа "Нафтогаза Украины" составляют 304,06 млрд куб. м. Американские капиталовложения в газовый сектор Украины, как предусматривает законопроект Кинзингера, могли бы поспособствовать энергетической самодостаточности нашей страны.

Георгий Кухалейшвили, 112.ua