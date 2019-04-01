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В штабе Зеленского прокомментировали возможное премьерство Тимошенко

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  • 1.04.2019, 16:27
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Юлия Тимошенко
Фото: Facebook

Cпикер штаба кандидата в президенты Украины считает, что у «Батькивщины» не хватает для этого «штыков».

В штабе Владимира Зеленского опровергли слухи об объединении с Батькивщиной и о назначении премьер-министром Украины Юлии Тимошенко в случае победы шоумена в президентских выборах.

Об этом в ходе брифинга заявил спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков, сообщает Укринформ.

"О каком премьерство (Юлии Тимошенко – ред.) мы можем сейчас говорить, если премьерство – это, в первую очередь, соглашение и коалиция в Верховной Раде. При всем уважении, но у Юлии Владимировны не хватает "штыков". А партия Слуга народа в большом объеме появится только осенью", – заявил Разумков.


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