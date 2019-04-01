Ученые назвали продукты, которые помогут оставаться здоровым 1.04.2019, 17:00

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Иногда получается, что мы можем не знать о полезных свойствах некоторых продуктов.

Натуральные продукты гораздо полезней и приятней для организма человека, чем аптечная химия. Информацией делится издание hyser.com.ua.

Одним из таких продуктов является чернослив.

Так какими же свойствами обладает этот сухофрукт?

- Помогает держать вес под контролем.

- Так как сам продукт не особо калорийный, зато он отлично помогает насытиться и может выступать в роли полезного перекуса на каждый день.

Также этот сухофрукт оказывает благоприятное воздействие на женский организм. Именно поэтому его рекомендуют употреблять молодым мамам.

Улучшение работы сердечно-сосудистой системы

Чернослив помогает предотвращать аритмию, а также полезен при стабильной работе сердца. Поэтому его прием в пищу вместе с курагой гарантирует длительную и бесперебойную работу вашего сердца, а также профилактику от инфарктов и инсультов.

Нормализация пищеварения

Впрочем, все сухофрукты способствуют улучшению работы кишечника. Они оказывают полезное действие на желудок и прекрасно очищает кишечник.

Профилактика новообразований

Необычный состав чернослива, в котором много минералов, микроэлементов и полезных веществ, делает его просто незаменимым продуктом для профилактики новообразований.

Ранее были названы продукты, которые нельзя совмещать.

Так никогда не следует совмещать углеводную и кислую пищу. Помидоры не следует есть в один прием с крахмалистой пищей. Содержащаяся в помидорах комбинация лимонной, яблочной и щавелевой кислот очень противопоказана щелочному усвоению крахмалов во рту и желудке.

Также не следует сочетать кислые фрукты с белками. Кислые фрукты, тормозят выделение желудочного сока и очень задерживают усвоение белков, что ведет к их разложению.

Никогда не употребляйте жиры в сочетании с белками. Жир подавляет выделение соответствующих желудочных соков на мясо, яйца, сыр, орехи и другие белки.