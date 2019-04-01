Ученые назвали продукты, которые помогут оставаться здоровым
- 1.04.2019, 17:00
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Иногда получается, что мы можем не знать о полезных свойствах некоторых продуктов.
Натуральные продукты гораздо полезней и приятней для организма человека, чем аптечная химия. Информацией делится издание hyser.com.ua.
Одним из таких продуктов является чернослив.
Так какими же свойствами обладает этот сухофрукт?
- Помогает держать вес под контролем.
- Так как сам продукт не особо калорийный, зато он отлично помогает насытиться и может выступать в роли полезного перекуса на каждый день.
Также этот сухофрукт оказывает благоприятное воздействие на женский организм. Именно поэтому его рекомендуют употреблять молодым мамам.
Улучшение работы сердечно-сосудистой системы
Чернослив помогает предотвращать аритмию, а также полезен при стабильной работе сердца. Поэтому его прием в пищу вместе с курагой гарантирует длительную и бесперебойную работу вашего сердца, а также профилактику от инфарктов и инсультов.
Нормализация пищеварения
Впрочем, все сухофрукты способствуют улучшению работы кишечника. Они оказывают полезное действие на желудок и прекрасно очищает кишечник.
Профилактика новообразований
Необычный состав чернослива, в котором много минералов, микроэлементов и полезных веществ, делает его просто незаменимым продуктом для профилактики новообразований.
Ранее были названы продукты, которые нельзя совмещать.
Так никогда не следует совмещать углеводную и кислую пищу. Помидоры не следует есть в один прием с крахмалистой пищей. Содержащаяся в помидорах комбинация лимонной, яблочной и щавелевой кислот очень противопоказана щелочному усвоению крахмалов во рту и желудке.
Также не следует сочетать кислые фрукты с белками. Кислые фрукты, тормозят выделение желудочного сока и очень задерживают усвоение белков, что ведет к их разложению.
Никогда не употребляйте жиры в сочетании с белками. Жир подавляет выделение соответствующих желудочных соков на мясо, яйца, сыр, орехи и другие белки.