Битва за Стамбул 1 1.04.2019, 17:14

Фото: AFP

Партия Эрдогана проигрывает выборы в крупнейших городах Турции.

В Турции 31 марта прошли муниципальные выборы, в том числе выборы мэров городов. По их итогам общую победу одержала правящая Партия справедливости и развития (AKP или AK Parti), которую возглавляет президент Реджеп Эрдоган: за нее было отдано более 44% голосов избирателей. Но Республиканской оппозиционной партии CHP удалось не просто занять второе место, получив более 30% голосов. Она также побеждает на выборах мэров в крупнейших городах: Стамбуле, Анкаре и Измире, сообщает "Настоящее время".

Причем, если оппозиции удастся поставить своего мэра в Стамбуле, это, с точки зрения турецких избирателей, будет отдельным болезненным ударом лично по Эрдогану. Ведь когда-то, в 1994 году, президент сам стал мэром крупнейшего города Турции и заявил: "Кто управляет Стамбулом, управляет страной".

Битва за Стамбул

В Стамбуле в этот противостояние двух партий было особенно ожесточенным. По данным на день понедельника кандидат от оппозиции Экрем Имамоглу все-таки вырывает победу у кандидата от партии власти Бинали Йылдырыма. По итогам подсчета 99,75% голосов, Имамоглу набрал 48,79% голосов, а его соперник от правящей партии — 48,51%: итоговая разница между политиками по состоянию на день понедельника составляет лишь 1932 голоса.

При этом еще в ночь на понедельник, по итогам подсчета 98% голосов, Имамоглу проигрывал. Но прошло менее суток – и даже на лояльных правительству Эрдогана телеканалах и сайтах газет, например Habertürk, днем 1 апреля появилась фотография оппозиционного кандидата в качестве лидера гонки за пост мэра.

Оппозиция пока осторожно празднует победу в крупнейшем городе Турции. По более чем по 80 участкам поданы протесты с требованиями пересчета голосов. А глава Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювен в своем заявлении, сделанном утром 1 апреля, подчеркнул, что рассмотрение жалоб продолжается, и окончательные результаты по голосованию мэра официально еще не подведены.

Анкара и Измир

На выборах мэра в столице Анкаре кандидат СНР Мансур Яваш также смог с минимальным перевесом победить оппонента от правящей партии, набрав 50,90% голосов против 47,10% у его соперника.

В Измире, третьем крупнейшем городе Турции кандидат от CHP Тунч Сойэр выиграл еще с большим перевесом, набрав 58,06% голосов против 38,67% у представителя правящей партии.

Кандидат от оппозиции выиграл также выборы в Анталии, восьмом по величине городе Турции.

Что победа даст оппозиции?

Если оппозиция сможет победить в Измире, Анкаре и в Стамбуле, то это будет означать, что под ее управлением будут находиться не только крупнейшие и самые активные экономические центры Турции, но также и четверть населения страны (более 20 млн из 82 млн. человек, которые живут в Турции).

Причем в случае Измира это будет еще и наиболее образованная часть населения (город традиционно считается интеллектуальным центром Турции). В случае Анкары – значительная часть военных и чиновников, а в случае Стамбула – предпринимателей.

Победа была предсказуемой?

Политологи предсказывали успех оппозиционной Республиканской партии еще на предыдущих, президентских выборах, которые состоялись в июне 2018 года.

Они отмечали, что уже результаты референдума 2017 года показали, что Эрдоган побеждает в основном за счет голосов глубинки, в частности, ее религиозного населения, и коалиции с Национал-народной партией (MHP). Большинство же крупных городов (в первую очередь Измир, а теперь уже и Стамбул с Анкарой) оставались преимущественно светскими и последовательно выступают против президента и его политики.

Горожан раздражает свертывание прав человека, которое происходит в Турции в последние годы, насильственное внедрение религиозных принципов в систему образования, рост количества учащихся в религиозных школах, призывы к отказу от контрацепции, а также проверка на приверженность исламу перед поступлением на государственную службу.

Отдельно эксперты отмечали, что поддержка Эрдогана сокращается у самых молодых избирателей. По ним особенно сильно ударил недавний экономический кризис, связанный с падением турецкой лиры.

Кандидату от Республиканской народной партии (CHP) Мухаррему Индже в 2018 году не удалось противостоять Эрдогану на президентских выборах. Действующий президент набрал более 50% голосов и победил уже в первом туре, а Индже получил лишь чуть более 30%, что на тот момент было на 5 процентных пунктов больше рейтинга его партии. Но независимые наблюдатели, международные правозащитные организации и активисты опасались что на тех выборах могли быть массированные вбросы бюллетеней за Эрдогана, и финальные цифры поддержки действующего президента могли быть завышены.

Как отреагируют власти

Реджеп Эрдоган по итогам выборов был вынужден признать, что "конечно же, есть города, в которых кандидаты от AK Parti проиграли". Но все равно президент заявил, что его партия "значительно опередила конкурентов". А представители AKP заявили, что намерены оспорить как минимум результаты выборов в Анкаре.