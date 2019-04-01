Геннадий Федынич: В марте ко мне домой приходили с проверкой то ли 8, то ли 9 раз 1.04.2019, 17:19

Геннадий Федынич

Фото: praca-by.info

Лидер профсоюза РЭП рассказал о подробностях задержания.

"Давление будет только нарастать", - такой вывод сделал один из лидеров независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич после задержания милицией 29 марта. Он ожидает, что уже в среду, во время обязательного отмечания в РУВД Центрального района Минска, ему вынесут первое официальное предупреждение.

Геннадий Федынич рассказал сайту praca-by.info, как и за что его задерживали сотрудники милиции. И какими последствиями может обернуться для него это происшествие.

– Я четыре раза в месяц хожу отмечаться в РУВД - это максимальное количество раз, предусмотренное законом, в марте ко мне домой приходили с проверкой уже то ли восемь, то ли девять раз! Если это не давление, тогда что? Пусть покажут, как милиция проверяет других "химиков".

На фоне стресса, у меня были частые скачки артериального давления. Еще в пятницу на работе тонометр показал 150-160. Суббота тоже у меня была рабочая. В конце рабочего дня, около 16-16.30, я почувствовал головокружение - давление снова поднялось до 160. К сожалению, под рукой лекарств не оказалось, поэтому я решил посоветоваться, как поступать в такой ситуации. Позвонил коллеге, который посоветовал: иди в ближайшее кафе, возьми рюмку коньяка, посиди минут десять и отправляйся домой.

Я так и сделал: к дому приехал около 17.30. Однако у подъезда меня уже встречали двое сотрудников РУВД. Первый вопрос, которым меня встретили: вы выпивали? Я не стал скрывать: выпил рюмку коньяка, зато чувствую себя немного легче.

"Тогда нам надо поехать на освидетельствование", - резюмировали милиционеры. Дали мне подышать в трубку, по словам специалиста, у меня засвидетельствовали около 1,3 промилле - никаких документов на руки мне не выдали. Я предложил взять кровь на анализ, однако последовал отказ.

Признаю, с одной стороны, я вроде бы и нарушил режим "домашней химии" (не употреблять спиртные напитки). С другой – если мне придется выбирать между состоянием здоровья и получением предупреждения, я выберу здоровье.

Я обращался в РУВД Центрального района с просьбой изменить режим отбывания наказания. Ведь меня поставили в такие условия, которые я буду вынужден нарушать режим. В течение дня я могу посещать поликлинику, парикмахерскую и другие учреждения, а когда отрабатывать рабочее время, если в 19 я обязан уже находиться дома? Именно по этой причине у меня часто рабочие субботы. Кроме того, я просил разрешения у милиции посещать ближайшую церковь: скоро годовщина по отцу, я всегда ставлю свечки. На свои обращения я получил отказы. Думаю, усилив контроль меня "поставить на место".

Не замечать давления, которое оказывается на меня, невозможно. И давление будет только усиливаться, это очевидно.