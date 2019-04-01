Национальная общественная телерадиокомпания Украины пригласила Порошенко и Зеленского на дебаты 3 1.04.2019, 17:25

коллаж: РБК-Украина

Дебаты должны пройти 19 апреля.

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) пригласила кандидатов на пост президента, прошедших во второй тур выборов, принять участие в дебатах. Такое сообщение 1 апреля размещено на сайте НОТУ, сообщает "Гордон".

Теле- и радиоканалы Общественного вещателя могут выступить площадкой для независимой дискуссии кандидатов на равных условиях, заявили инициаторы дебатов.

Согласно ст. 62 закона "О выборах Президента Украины" дебаты проводятся в последнюю пятницу перед днем повторного голосования между 19.00 и 22.00 в прямом эфире, их продолжительность не менее 60 минут. Они также могут бесплатно транслироваться на других теле- и радиоканалах. Кандидаты на пост президента Украины принимают участие в теледебатах лично. В случае отказа одного из кандидатов или невозможности его участия в дебатах выделенное для теледебатов время предоставляется его оппоненту, напомнили в НОТУ.

"Общественный вещатель готов к проведению теледебатов в определенном законом порядке и предоставит официальные приглашения для участия в дебатах обоим кандидатам сразу после официального объявления результатов первого тура выборов на пост президента Украины", – говорится в сообщении.