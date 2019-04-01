В Минске на стройке «Газпром центра» по вине прораба погиб рабочий 1.04.2019, 17:35

Фирма-застройщик пытается уйти от ответственности.

Как сообщил сайту Сharter97.org читатель, 30 марта на стройке «Газпром центра» по вине прораба погиб подсобный рабочий ЧСУП «ЕвроАлмаз» Жеру Виктор Яковлевич.

«На него упала бетонная подготовка весом 10 тонн. Это произошло в тот момент, когда он делал подкоп под нее. Рабочему передавило ноги выше колен. На место происшествия прибыло 5 расчетов МЧС.

После того, как рабочего достали, он прожил около 30 минут.

В тот же день приезжал CК и завел уголовное дело.

Сейчас руководство фирмы выставляют ситуацию так, что этот рабочий по собственной инициативе туда полез. Прораб нанял адвоката. Жеру даже не был официально оформлен. Работал третий день», - написал читатель Сharter97.org