Аваков: К Зеленскому перешла часть электората, который я называю русскоязычными патриотами 5 1.04.2019, 17:56

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Арсен Аваков

Фото: REuters

Глава МВД Украины назвал его порядочным человеком из другого мира.

К кандидату в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому перешла часть электората русскоязычных патриотов. Такое мнение в интервью изданию lb.ua высказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"К Зеленскому перешла часть электората, который я называю русскоязычными патриотами. Они искали для себя кандидата, который отвечал бы именно их запросу, и они нашли его. Это – одна из причин, почему у него такие высокий уровень доверия", – отметил Аваков.

Он высказал мнение, что президентом станет тот, кто будет более искренен с людьми.

Зеленского глава МВД назвал порядочным человеком из другого мира.

"Из другой плоскости. Готовый разбираться с проблемами, но одновременно признающий, что во многих вопросах не вполне компетентен. В моем понимании, это значит, что он готов делегировать полномочия. Однако, тут возникает вопрос: сможем ли мы – украинское общество – предложить то качество элиты, которой реализацию таких полномочий можно поручить? Ведь если он делегирует полномочия негодяям – как это происходит в некоторых сериях "Слуги народа" – это будет очень плохо для страны. Если очередным экспатам (специалист, приехавший работать в другую страну по контракту. – прим.) – тоже не выход", – считает Аваков.

Он высказал мнение, что общество не сможет предложить Зеленскому необходимый ему уровень менеджмента.

"У него же взгляд на процедуры немного идеалистический. Он точно знает, что из точки А надо прийти в точку Б, и я с этим готов согласиться. Но проблема в том, как пройти этот путь. Зачастую, если идти в лоб, то врежешься в стену или разобьешься. Поэтому нужно выбрать правильную траекторию – и тут должны работать компетентные и честные специалисты", – добавил глава МВД.