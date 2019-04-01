Папа Римский Франциск: Месси очень хорош, но он не Бог
- 1.04.2019, 18:05
Папа Римский Франциск ответил на вопрос о величии своего соотечественника Лионеля Месси.
Папа Римский Франциск ответил на вопрос каталонского журналиста Жорди Эволе в программе Salvados на телеканале La Sexta о величии его соотечественника Лионеля Месси, передает «Трибуна».
– Говорить, что Месси Бог – святотатство?
– Чисто теоретически – да. Нельзя так говорить, и я в это не верю. А вы верите?
– Да.
– А я нет (смеется). Люди могут называть его Богом точно так же, как могут сказать «я тебя обожаю». Но поклоняться можно только Богу.
Это выражение [мнения] людей. «Он Бог с мячом на поле» – это популярный способ выразить свое мнение.
– Но он здорово играет, не правда ли?
– Конечно, он очень хорош. Но он не Бог, – сказал Франциск.