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Папа Римский Франциск: Месси очень хорош, но он не Бог

  • 1.04.2019, 18:05
Папа Римский Франциск
Фото: AFP

Папа Римский Франциск ответил на вопрос о величии своего соотечественника Лионеля Месси.

Папа Римский Франциск ответил на вопрос каталонского журналиста Жорди Эволе в программе Salvados на телеканале La Sexta о величии его соотечественника Лионеля Месси, передает «Трибуна».

– Говорить, что Месси Бог – святотатство?

– Чисто теоретически – да. Нельзя так говорить, и я в это не верю. А вы верите?

– Да.

– А я нет (смеется). Люди могут называть его Богом точно так же, как могут сказать «я тебя обожаю». Но поклоняться можно только Богу.

Это выражение [мнения] людей. «Он Бог с мячом на поле» – это популярный способ выразить свое мнение.

– Но он здорово играет, не правда ли?

– Конечно, он очень хорош. Но он не Бог, – сказал Франциск.


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