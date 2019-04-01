Лира возобновила падение на результатах выборов в Турции 1.04.2019, 18:10

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Альянс Эрдогана проиграл голосование в Анкаре и ключевых средиземноморских городах.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган ставит себе в заслугу преобразование городов Турции, однако в воскресенье многие из них не поддержали его впервые с 1994 года, передает finanz.ru.

Столица Анкара и города на побережье Средиземного моря вышли из-под контроля альянса Эрдогана в ходе местных выборов, проходивших на фоне рецессии и недавнего обвала валюты. В Стамбуле - крупнейшем городе страны и ее финансовом центре - после заявлений обеих сторон о победе избирательная комиссия сообщила, что кандидат от оппозиции вышел вперед в гонке. Правящий блок большей частью сохраняет сильные позиции в сельскохозяйственных внутренних регионах страны.

Турецкая лира демонстрировала разнонаправленную динамику утром, а к 11:37 мск подешевела к доллару на 1,5 процента. Власти ограничивали доступ иностранных банков к ликвидности в лирах в преддверии выборов, в результате чего шортить валюту было практически невозможно.

Результаты Партии справедливости и развития и ее союзника по коалиции ухудшились на фоне первой рецессии в стране со времени глобального финансового кризиса. Формально итоги выборов не отразятся на власти Эрдогана, однако утрата поддержки свидетельствует о необходимости мер по обеспечению роста экономики и возврату доверия инвесторов после многолетней практики принятия краткосрочных решений популистского толка.