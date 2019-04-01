Как выглядит «идеальный» чиновник эпохи Лукашенко 4 1.04.2019, 18:18

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Лукашенковский чиновник не должен обладать талантами - он должен быть послушным и покорным.

Диктатор нередко критикует чиновников – причем, делает это почти виртуозно.

Будь-то обычный разнос на совещании с обещанием «открутить головы» или выездная публичная порка для особо нерадивых государственных слуг, действует схема, выработанная годами, пишет «Салiдарнасць».

Спустя некоторое время после громкого разноса, показанного по всем каналам, во время которого казалось, что бедолагу-чиновника уже ничто не спасет… он получает новую должность.

Такой же фокус, только за более короткий промежуток времени, диктатор на днях провернул с недавно уволенными из-за «немытых коров» вице-премьером Михаилом Русым и экс-министром сельского хозяйства Леонидом Зайцем.

Всего спустя несколько дней после разноса первый назначен помощником правителя – инспектором по Могилевской области, а второй занял пост председателя Могилевского областного исполнительного комитета.

На этом фоне вышеупомянутый Русый вообще может считаться «идеальным» чиновником эпохи Лукашенко. Только вдумайтесь: этот госслужащий, начинавший свой путь председателем колхоза, умудрился поработать в правительстве при всех премьер-министрах за время независимой Беларуси!

И это при том, что особыми талантами в государственном управлении чиновник никогда не обладал – пожалуй, кроме послушания и покорности, благодаря которым Русый уже несколько десятков лет подряд остается в обойме диктатор.

Что подтверждает хорошо знакомую белорусским чиновникам мудрость: лучше молчать и послушно кивать, во всем соглашаясь со строгим руководителем, чем отстаивать свою позицию на благо страны.