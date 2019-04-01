Bloomberg опубликовал рейтинг 500 миллиардеров мира 1.04.2019, 18:28

Джефф Безос

Фото: epa/upg

В этом году его возглавил основатель и владелец интернет-магазина Amazon Джеф Безос.

Агентство Bloomberg публикует рейтинг 500 миллиардеров мира.

В этом году его возглавил основатель и владелец интернет-магазина Amazon Джеф Безос. Его состояние составляет 147 миллиардов долларов. С начала года оно увеличилось более чем на 22 миллиарда.

Вторую строчку рейтинга занимает глава Microsoft Билл Гейтс. Его доход составляет более 100 миллиардов долларов.

Замыкает тройку лидеров самый богатый французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с капиталом более 87 миллиардов долларов.