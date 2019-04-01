Кому достанутся голоса Тимошенко, Бойко, Гриценко и Смешко? 1.04.2019, 18:48

Фото: 24 канал

Социологи и политологи прогнозируют, каким будет второй тур.

Журнал «Новое время» поговорил с известными политологами и социологами, чтобы выяснить, кому достанутся голоса Тимошенко, Бойко, Гриценко и Смешко. Социологи и политологи прогнозируют, каким будет второй тур президентских выборов.

После восьми вечера 31 марта, когда стало понятно, что президентскую гонку продолжат Владимир Зеленский и Петр Порошенко, вся страна задалась вопросом – к кому из них перетечет электорат кандидатов, которые не вышли во второй тур.

По состоянию на сейчас, Зеленский лидирует с большим отрывом – у него 30,4% голосов, а у Порошенко только 16%. В сумме 37,8% голосов отошли Юлии Тимошенко, Юрию Бойко, Анатолию Гриценко и Игорю Смешко.

Именно за эти почти 38% голосов сейчас разворачивается настоящая битва. Порошенко, чтобы перегнать Зеленского во втором туре, надо набрать минимум 15%, исходя из текущих позиций двух лидирующих кандидатов. Зеленскому важно не растерять и, по возможности, нарастить уровень своей поддержки.

«Большинство из кандидатов, которые остались за пределами пары лидеров, думают про парламентские выборы, а потому призыв к избирателям поддержать Зеленского или Порошенко ослабляет их позицию», - объясняет ключевую проблему сложившейся ситуации Евгений Магда, исполнительный директор Института мировой политики.

Гриценко уже заявил, что не будет поддерживать Порошенко. Собеседник в штабе действующего президента делится своим мнением об этом: «Анатолий Степанович, откровенно говоря, явно поспешил со своим заявлением, с нами ведь можно договориться».

По мнению Инны Волосевич, заместителя директора социологической компании InfoSapiens, именно электорат Гриценко более склонен во втором туре проголосовать за Порошенко. Основываясь на цифрах, социолог уверяет: электорат всех других ключевых кандидатов более расположен к Зеленскому.

«Но электорат Порошенко более уверен в своем кандидате, чем электорат Зеленского – из-за его политической неопытности», - добавляет эксперт.

С ней согласен политолог Магда. «Просто сидеть и ждать, пока глава ЦИКи принесет тебе удостоверение президента было бы для Зеленского неправильной стратегией», - говорит он.

Штабисты Порошенко в ночь после выборов делились причинами своего сдержанного оптимизма с НВ: мол, второй тур – это фактически выборы с нуля, так что расстраиваться по поводу большого разрыва между Зеленским и действующим президентом они не собираются.

Магда считает этот аргумент действительно весомым. «В определенной степени второй тур начнется сначала, как бы парадоксально это ни звучало, - утверждает политолог. – У Зеленского заметное преимущество, но в бюллетенях оно ведь не зафиксировано и подсчет голосов начнется сначала».

Социолог Ирина Бекешкина, директор фонда Демократические инициативы, делает свой прогноз: Тимошенко однозначно поддержит Зеленского, а избиратели Гриценко, несмотря на его принципиальную позицию по Порошенко, все же отойдут к действующему президенту. То же самое произойдет с электоратом Смешко. Избиратели Бойко, по ее мнению, перейдут к Зеленскому, потому что он лидирует в тех регионах, где популярен сам Бойко.

А дальше Бекешкина объясняет электоральную логику второго тура: «Голосование первого тура — это голосование «за», ведь избиратель выбирал того, кому симпатизировать. А во втором туре будет голосование против, то есть выберут Зеленского, чтобы президентом не стал Порошенко и наоборот. Но у того или другого нет половины голосов избирателей».

«Самая большая угроза сейчас в том, что победитель второго тура не получил 50% голосов», - продолжает эту мысль политолог Магда. Это не уничтожит победу на выборах, считает он, но создаст ситуацию конфронтации новоизбранного президента с парламентом.

Чтобы электорат Тимошенко, Бойко и Гриценко отдал свои голоса определенному кандидату во втором туре, говорит социолог Волосевич, нужно заявление самих этих политиков. Хотя, добавляет она, электорат Бойко и так, скорее всего, перетечет к Зеленскому. «В глазах восточного электората между Бойко и Зеленским нет никакого принципиального антагонизма», - говорит эксперт.

Есть ли у Порошенко шансы догнать Зеленского до 21 апреля, когда пройдет второй тур выборов? Бекешкина считает, что есть. «У Порошенко шансы есть, но очевидно не гарантированные, где-то 4 к 10. Что касается шансов – давайте вспомнить прошлый год, я сама говорила: «Единственное, в чем мы убеждены это то, что Тимошенко будет во втором туре». Настолько у нее был больше отрыв от всех остальных. А сейчас оказалось, что ее нет во втором туре», - подчеркивает глава фонда Демократические инициативы.

Политолог Магда напоминает: 21 апреля – это Пасха по западному церковному календарю, а это значит, что в Украину вернутся многие трудовые мигранты, часть из которых может поддержать Порошенко.

Волосевич из InfoSapiens тоже считает, что шансы у Порошенко есть. «На протяжении кампании Порошенко удавалось набрать и 10% буквально за месяц, то есть теоретически догнать Зеленского можно, но очень сложно», - говорит она.

Если Зеленский избегает союзов со старыми политиками, то у Порошенко таких ограничений нет, добавляет Магда. По его мнению, это – а также новые политические месседжи – может помочь действующему президенту нарастить свои электоральные показатели.