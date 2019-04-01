Виталия Рымашевского вызывают в СК 3 1.04.2019, 19:01

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Виталий Рымашевский

Сопредседатель БХД расценивает это как политическое давление.

Сопредседателя Белорусской христианской демократии Виталия Рымашевского вызвали на допрос в Следственный комитет. Явиться в СК он должен в четверг, 4 апреля. Хотя причина вызова формально не связана с политикой, сопредседатель БХД расценивает это как политическое давление.

Началось все вечером пятницы 22 марта, когда накануне Дня Воли, одним из организаторов празднования которого в Минске являлся политик, в Следственный комитет без представления повестки был вызван его родной брат Сергей Рымашевский. Официальный повод – опрос по убийству девушки в Бобруйске в 1989 году.

С учетом того, что самому Виталию Рымашевскому тогда было 13 лет, а его брату только восемь, сопредседатель БХД видит в этом форму политического преследования.

«То, что мой брат был вызван за день до Дня Воли, было сделано исключено для оказания давления на меня через мою семью. Эти методы бесчеловечные, и, к сожалению, на вооружении белорусского режима они остаются до сих пор», – заявил он в комментарии belsat.eu.

По его словам, то, что Следственный комитет занимается такими делами, – это «просто дикость».

«Такая брутальность, видимо, снова берется на вооружение белорусскими властями. Таскать людей по, очевидно, лживым и надуманным поводам, даже в качестве свидетеля – это стресс для семьи и давление на человека», – подчеркнул он.

Виталий Рымашевский отметил, что подобная ситуация была в 2008 году с сегодняшним лидером движения «За Свободу» Юрием Губаревичем, которого проверяли на причастность к серии изнасилований, что начались, когда тому было только шесть лет.